«Россия» будет на землях «Экспоцентра»Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра на Красной Пресне
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия». Находиться он будет в «Экспоцентре» на Красной Пресне, для чего в трехмесячный срок владельцы недвижимости должны будут передать землю в собственность автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция выставки достижений «Россия». Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».
Правительство Москвы должно в течение трех месяцев предоставить земельный участок, который сейчас передан в аренду АО «Экспоцентр» и где находится одноименный выставочный комплекс, в безвозмездное пользование дирекции. А Торгово-промышленная палата (ТПП) должна в этот же срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, которые принадлежат АО «Экспоцентр», в собственность АНО. Дирекция, в свою очередь, в течение трех месяцев должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство национального центра «Россия». Финансироваться деятельность центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета.
По оценке управляющего партнера Ricci Алексея Богданова, стоимость недвижимости (здание 9200 кв. м на участке в 4 га) составляет примерно 3–3,5 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский говорит о 4–5 млрд руб. На конец 2021 г. АО «Экспоцентр» на 51,3% принадлежало ТПП, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Дирекцию возглавляет бывший вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, которая является гендиректором выставки «Россия». В июне 2024 г. она представляла концепцию национального центра в ходе интерактивной сессии «Выставочная Россия. Создаем будущее» на ВДНХ (подробности пресс-служба АНО не сообщала). Ранее один из источников «Ведомостей», знакомых с работой дирекции, говорил, что АНО будет задействовано в управлении центром «Россия».
Кроме того, регионы в течение трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя. Изначально поручение о создании национального центра «Россия» и филиалов центра Путин дал по итогам встречи с главами муниципальных образований, которая проходила 16 января. Тогда с предложением организовать филиалы выставки в регионах выступил мэр Тюмени (сейчас уже врио главы ХМАО) Руслан Кухарук.
Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 г., изначально она должна была работать до 12 апреля, но президент продлил ее работу до 8 июля.
Распоряжение президента позволяет оставить часть экспозиции на постоянной основе, переведя на федеральное финансирование, – все же для регионов это была довольно ощутимая расходная составляющая, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Возможно, это создание своего рода аналога ВДНХ 1930-х гг. с акцентом на достижениях настоящего. С этим по большому счету в России сложно – традиции всерьез интересоваться настоящим нет. Статьи в «Википедии» о многих городах почти не обновляются и обрываются где-то 1991 годом (особенно в части экономики). Промышленный туризм тоже только зарождается», – рассуждает Виноградов.
Выставка же показала, что при современном оформлении это может вызывать интерес и косвенно работать на рост оценки результативности действий власти, добавляет эксперт.