«Россия» будет на землях «Экспоцентра»

Распоряжение президента позволяет оставить часть экспозиции на постоянной основе, переведя на федеральное финансирование, – все же для регионов это была довольно ощутимая расходная составляющая, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Возможно, это создание своего рода аналога ВДНХ 1930-х гг. с акцентом на достижениях настоящего. С этим по большому счету в России сложно – традиции всерьез интересоваться настоящим нет. Статьи в «Википедии» о многих городах почти не обновляются и обрываются где-то 1991 годом (особенно в части экономики). Промышленный туризм тоже только зарождается», – рассуждает Виноградов.