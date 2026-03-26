Как будут строить Национальный центр «Россия»

При строительстве используется беспилотный башенный кран с дистанционным управлением. Оператор может управлять сразу несколькими кранами, находясь при этом в комфортных условиях на земле. Такая система позволит ускорить выполнение высотных операций на 10%, сократить простои персонала до 40%, а также на 70% снизить количество потенциально опасных ситуаций, которые возникают при перемещении строительных грузов. Впервые подобная технология начала применяться в Москве в 2025 г. при строительстве нового комплекса НИИ имени Склифосовского.