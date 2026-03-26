Как будут строить Национальный центр «Россия»Когда проект реализуют и в чем его миссия
Президент РФ Владимир Путин 26 марта 2026 г. дал старт строительству комплекса Национального центра «Россия» в Москве. Это будет новое выставочное пространство, в котором планируют демонстрировать главные достижения страны. Здание расположится в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Его планируют открыть 4 ноября 2029 г. О том, как строят центр и в чем состоит его цель – в материале «Ведомостей».
Миссия центра
Проект реализуется по распоряжению президента Владимира Путина от 1 июля 2024 г. Согласно документу, миссия центра состоит в том, чтобы «продемонстрировать достижения России, укрепить национальную идентичность, сформировать чувство гордости за страну, развить профессиональные навыки детей и молодежи». Еще одна цель – сохранить наследие Международной выставки-форума «Россия».
Главная аудитория выставочного пространства – молодежь и дети. Для школьников и студентов планируется организовывать выездные экскурсии. На сцену центра будут приглашать региональные коллективы, чтобы знакомиться с их творчеством и той культурой, которые они сохраняют и передают.
Архитектурный проект
Автором архитектурной концепции центра выступила архитектурная мастерская «Атриум» – ООО «АМ Атриум». При выборе проекта архитекторы старались передать главные смысли и ценности России.
Национальный центр займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Его площадь будет более 205 000 кв м. Пространство включит в себя 50 000 кв м выставочных площадей, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, универмаг, ландшафтный парк площадью 4 га, а также точки питания.
Центр сможет принять 20 000 посетителей одновременно. Видовой атриум, который вмещает 7000 человек, позволит проводить мероприятия при разных погодных условиях. Технологической изюминкой проекта станет многофункциональный концертный зал с трансформируемыми зрительными местами и сценой.
Стройка Национального центра
Стоимость строительства в адресной инвестиционной программе Москвы указана в размере 80 млрд. руб. Реализация такого проекта требует сверхпрочных легких материалов – сталь специальных марок, пространственные фермы, композитные панели. Расчетные модели нужны такие, которые используют при строительстве стадионов или аэропортов.
Для создания интегрированной системой подсветки и медиаэкранов в конструкции крыши прокладывают тысячи светодиодов, а в оболочке здания множество кабелей. В открытом амфитеатре выполняется моделирование воздушных потоков, которые учитывают окружающую высотную застройку.
Котлован в 15 м глубиной расположится над шестью действующими тоннелями трех линий метро. Для безопасности тоннелей строительство на этих критических участках ведется только в ночное время – в строго ограниченное «технологическое окно» в 2,5 часа. Это промежуток между последним и первым поездами. Обилие напорных грунтовых вод усложняет работу в почве, поэтому ей займутся эксперты в области геотехники.
Использование новых технологий
При строительстве используется беспилотный башенный кран с дистанционным управлением. Оператор может управлять сразу несколькими кранами, находясь при этом в комфортных условиях на земле. Такая система позволит ускорить выполнение высотных операций на 10%, сократить простои персонала до 40%, а также на 70% снизить количество потенциально опасных ситуаций, которые возникают при перемещении строительных грузов. Впервые подобная технология начала применяться в Москве в 2025 г. при строительстве нового комплекса НИИ имени Склифосовского.
Во время церемонии старта строительства Национального центра «Россия» при помощи беспилотного крана заложили символический куб бетона размером 1 кв. м на 1 кв. м. Материал поместили в специальную платформу в котловане будущего здания. Оператор башенного крана управлял им в присутствии гостей.