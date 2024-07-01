Путин распорядился открыть национальный центр «Россия»
Национальный центр «Россия» будет создан в Москве. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом Владимиром Путиным, было опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, управлять центром будет дирекция выставки достижений «Россия». Правительству Москвы в течение трех месяцев рекомендовано предоставить в безвозмездное пользование дирекции земельный участок, на котором расположен центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Торгово-промышленной палате России, в свою очередь, нужно будет в этот же период безвозмездно передать в собственность дирекции объекты недвижимости АО «Экспоцентр».
Дирекция выставки достижений в течение трех месяцев должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство национального центра.
Кроме того, президент распорядился рекомендовать исполнительным органам регионов предоставить оргкомитету по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» план создания филиалов национального центра, согласованный с дирекцией. Сделать это нужно будет также в трехмесячный срок.
Расходы, связанные с работой центра, будут финансироваться из федерального бюджета.
Международная выставка-форум «Россия» была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась на площадке ВДНХ 4 ноября 2023 г. и будет работать до 8 июля. На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов страны.