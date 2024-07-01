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Путин распорядился открыть национальный центр «Россия»

Ведомости

Национальный центр «Россия» будет создан в Москве. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом Владимиром Путиным, было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, управлять центром будет дирекция выставки достижений «Россия». Правительству Москвы в течение трех месяцев рекомендовано предоставить в безвозмездное пользование дирекции земельный участок, на котором расположен центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Торгово-промышленной палате России, в свою очередь, нужно будет в этот же период безвозмездно передать в собственность дирекции объекты недвижимости АО «Экспоцентр».

Дирекция выставки достижений в течение трех месяцев должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство национального центра.

Кроме того, президент распорядился рекомендовать исполнительным органам регионов предоставить оргкомитету по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» план создания филиалов национального центра, согласованный с дирекцией. Сделать это нужно будет также в трехмесячный срок.

Расходы, связанные с работой центра, будут финансироваться из федерального бюджета.

Международная выставка-форум «Россия» была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась на площадке ВДНХ 4 ноября 2023 г. и будет работать до 8 июля. На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов страны.

26 июня сообщалось, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 17 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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