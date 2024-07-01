Путин распорядился открыть национальный центр «Россия»

Согласно документу, управлять центром будет дирекция выставки достижений «Россия». Правительству Москвы в течение трех месяцев рекомендовано предоставить в безвозмездное пользование дирекции земельный участок, на котором расположен центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Торгово-промышленной палате России, в свою очередь, нужно будет в этот же период безвозмездно передать в собственность дирекции объекты недвижимости АО «Экспоцентр».