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Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 17 млн человек

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 26 июня посетил 17-миллионный гость – Егор Морозов из Волгограда, который приехал на нее с семьей. Об этом сообщила дирекция выставки.

Морозов посетил выставку вместе со своей супругой Ольгой и детьми – шестилетним Андреем и девятилетним Иваном. Гостю вручили сертификат на трехдневное семейное путешествие в Нижегородскую область. В рамках путешествия семья посетит Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Морозова с семьей также ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец.

К 15 июня выставку посетили 16 млн гостей. Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.

Выставка была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, она будет работать до 8 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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