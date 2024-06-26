Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 17 млн человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 26 июня посетил 17-миллионный гость – Егор Морозов из Волгограда, который приехал на нее с семьей. Об этом сообщила дирекция выставки.
Морозов посетил выставку вместе со своей супругой Ольгой и детьми – шестилетним Андреем и девятилетним Иваном. Гостю вручили сертификат на трехдневное семейное путешествие в Нижегородскую область. В рамках путешествия семья посетит Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Морозова с семьей также ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец.
К 15 июня выставку посетили 16 млн гостей. Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.
Выставка была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, она будет работать до 8 июля.