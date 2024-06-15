Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 16 млн человек

Елизавета посетила выставку со своим 11-летним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Девочке вручили сертификат на семейное путешествие в Самарскую область. В рамках поездки семья посетит Самару, где побывает в том числе на Жигулевском пивоваренном заводе и местном «Арбате», затем отправится в село Ширяево, где художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». Кроме того, Елизавета с семьей увидит Тольятти.