Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 16 млн человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 15 июня посетил 16-миллионный гость – семилетняя Елизавета из Москвы, которая приехала на выставку с семьей. Об этом сообщила дирекция выставки.
Елизавета посетила выставку со своим 11-летним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Девочке вручили сертификат на семейное путешествие в Самарскую область. В рамках поездки семья посетит Самару, где побывает в том числе на Жигулевском пивоваренном заводе и местном «Арбате», затем отправится в село Ширяево, где художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». Кроме того, Елизавета с семьей увидит Тольятти.
К 5 июня выставку посетили 15 млн гостей, юбилейным гостем стала Наталия Корнеева из Ялты. Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля, а в начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.
Выставка была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, она будет работать до 8 июля.