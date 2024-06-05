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Выставка «Россия» приняла 15 млн гостей

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 5 июня посетил 15-миллионный гость – Наталия Корнеева из Ялты. Об этом сообщила дирекция выставки.

Корнеева приехала на выставку с мужем и двумя детьми. Ей вручили сертификат на шестидневное семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания с экскурсией по историческому центру Владикавказа, посещением дома-музея Евгения Вахтангова, мастер-классами по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, путешествием в Геналдонское ущелье (Кармадон).

24 мая международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля выставку посетил десятимиллионный гость, а уже 16 мая выставка встретила 13-миллионного гостя.

Выставка была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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