Выставка «Россия» приняла 15 млн гостей
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 5 июня посетил 15-миллионный гость – Наталия Корнеева из Ялты. Об этом сообщила дирекция выставки.
Корнеева приехала на выставку с мужем и двумя детьми. Ей вручили сертификат на шестидневное семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания с экскурсией по историческому центру Владикавказа, посещением дома-музея Евгения Вахтангова, мастер-классами по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, путешествием в Геналдонское ущелье (Кармадон).
24 мая международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля выставку посетил десятимиллионный гость, а уже 16 мая выставка встретила 13-миллионного гостя.
Выставка была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.