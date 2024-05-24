Выставку «Россия» посетили 14 млн гостей

В середине января этого года президент России Владимир Путин предложил продлить выставку на ВДНХ на летний период. 8 февраля стало известно, что она будет работать до 8 июля. Об этом сообщил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль. Он подчеркнул, что у «Знания» есть много идей, а проект «действительно получился», поэтому, по его словам, «жалко было бы терять летний период».