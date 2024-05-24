Выставку «Россия» посетили 14 млн гостей
24 мая международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость. Об этом сообщила дирекция выставки.
Рубеж в 5 млн гостей выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля выставку посетил десятимиллионный гость, а уже 16 мая выставка встретила 13-миллионного гостя.
Выставка «Россия» была организована по указу президента от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
В середине января этого года президент России Владимир Путин предложил продлить выставку на ВДНХ на летний период. 8 февраля стало известно, что она будет работать до 8 июля. Об этом сообщил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль. Он подчеркнул, что у «Знания» есть много идей, а проект «действительно получился», поэтому, по его словам, «жалко было бы терять летний период».