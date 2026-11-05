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Главная / Экономика /

В каких регионах росла безработица

Эксперты говорят об усилении структурных и региональных дисбалансов рынка труда
Ксения Котченко
Проблема на рынке труда все чаще заключается не только в количестве рабочих мест, но и в несоответствии спроса и предложения по квалификации, территории и условиям занятости
Проблема на рынке труда все чаще заключается не только в количестве рабочих мест, но и в несоответствии спроса и предложения по квалификации, территории и условиям занятости / Ведомости

Число людей, не имеющих работы и зарегистрированных на учете в органах службы занятости, выросло в 55 субъектах в сентябре 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 30 регионах показатель снизился. Это следует из материалов по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 30 октября. Оперативную справку, подготовленную Минтрудом, изучили «Ведомости». В представленных данных не учитываются новые регионы.

Официальная безработица в сентябре сильнее всего выросла в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54% год к году, указано в материалах РТК. Росстат сообщает о 1100 зарегистрированных безработных в органах службы занятости в регионе на конец сентября. В Республике Марий Эл рост показателя составил 33% (1100 человек, по данным Росстата). В Белгородской области он вырос на 26% (до 2400 человек), в Ивановской – на 25% (до 1400), в Крыму – на 21% (до 4300 человек).

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