В каких регионах росла безработица

Официальная безработица в сентябре сильнее всего выросла в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54% год к году, указано в материалах РТК. Росстат сообщает о 1100 зарегистрированных безработных в органах службы занятости в регионе на конец сентября. В Республике Марий Эл рост показателя составил 33% (1100 человек, по данным Росстата). В Белгородской области он вырос на 26% (до 2400 человек), в Ивановской – на 25% (до 1400), в Крыму – на 21% (до 4300 человек).