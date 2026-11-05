Внешняя политика внутренних сил

Внешняя политика внутренних силКак объединение государственных и бизнес-структур может повысить эффективность дипломатии
Внешняя политика государства имеет шанс быть последовательной и эффективной лишь пока является отражением, продолжением и средством реализации внутренней политики, ее самостоятельное значение – признак уже не только экономической, но и политической колонии.
Поэтому процесс выработки внешней политики должен интегрировать буквально все как формальные, так и неформальные значимые силы, влияющие на внутреннюю жизнь общества, – тем более что после периода глобализации многие из них имеют собственное влияние за пределами России.
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