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Внешняя политика внутренних сил

Как объединение государственных и бизнес-структур может повысить эффективность дипломатии
Михаил Делягин , председатель президиума – научный руководитель Института проблем глобализации, член Совета по внешней и оборонной политике

Внешняя политика государства имеет шанс быть последовательной и эффективной лишь пока является отражением, продолжением и средством реализации внутренней политики, ее самостоятельное значение – признак уже не только экономической, но и политической колонии.

Поэтому процесс выработки внешней политики должен интегрировать буквально все как формальные, так и неформальные значимые силы, влияющие на внутреннюю жизнь общества, – тем более что после периода глобализации многие из них имеют собственное влияние за пределами России.

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