Трамп может обвинить главу Пентагона в неудаче республиканцев на выборах
Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за низкие результаты Республиканской партии на промежуточных выборах на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщил корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
Советники Трампа считают, что итоги выборов могли бы быть другими, «если бы не война с Ираном».
Под критику также могут попасть глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Как отмечается в сообщении, оба военачальника сыграли значительную роль в подготовке рекомендаций по ведению военной кампании против Ирана.
В США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозам телеканалов CNN, NBC News и аналитического центра Decision Desk HQ, демократы получают контроль над палатой представителей. По данным NBC, демократы достигли отметки в 53 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.
Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов в конгресс, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демократической партией. Американский лидер также признал связь поражения республиканцев с войной в Иране.