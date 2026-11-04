«Мы проросли друг в друга»: Путин выступил на «Неделе народов России»Президент подчеркнул важность единства народов, а также отметил многообразие культур
- О роли национального единства в истории России
- О многообразии культур и традиций
- О роли русского народа и языка
- О недопустимости межнациональной розни
- Об участии представителей народов России в СВО
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании недели «Народы России» в День народного единства. Он заявил, что сплоченность страны играет ключевую роль в ее истории, а многообразие культур и традиций является одним из главных преимуществ государства.
«Ведомости» собрали основное из слов президента о многообразии наций России, культуры и традиций.
О роли национального единства в истории России
Путин напомнил об исторических событиях, связанных с народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. По его словам, в освобождении Москвы от интервентов участвовали представители разных национальностей.
«Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля. И с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что дух единства народов России передается из поколения в поколение.
О многообразии культур и традиций
Путин заявил, что Россия на протяжении веков формировалась благодаря взаимодействию различных народов, языков, культур и обычаев. По его словам, исторические связи между ними стали настолько тесными, что их невозможно рассматривать отдельно друг от друга.
Президент подчеркнул, что культурное многообразие России необходимо сохранять и укреплять. «Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», – заявил он.
Глава государства также отметил, что самобытное искусство всех народов России за рубежом воспринимается как часть общей русской культуры.
О роли русского народа и языка
Отдельно Путин отметил роль русского языка и русского народа в формировании российской государственности. По его словам, они служат основой единства страны и одновременно способствуют сохранению самобытности других народов.
«Русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. В своей объединительной, созидающей миссии они являются гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», – заявил Путин.
О недопустимости межнациональной розни
Президент обратил внимание на значение национального единства в условиях современных вызовов. Он призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подрыва общественной стабильности.
«Межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, ведь эта сфера очень чувствительная, очень тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте, появляются новые, нередко крайне опасные вызовы. Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», – подчеркнул глава государства.
Об участии представителей народов России в СВО
Путин сообщил, что представители более 100 народов России получили государственные награды за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.
По словам главы государства, сплоченность народов России остается важнейшей основой ее развития и сохранения государственности.