Путин: представители 100 народов получили награды за отвагу на спецоперации

4 ноября в России отмечают День народного единства. Президент РФ принимает участие в мероприятиях, приуроченных к празднику. До выступления на пленарном заседании глава государства посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в «Манеже». Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.