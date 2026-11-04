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Главная / Политика /

Путин: представители 100 народов получили награды за отвагу на спецоперации

Антон Потоков
Администрация Президента России
Администрация Президента России

Награды за отвагу в ходе боевых действий на Украине получили представители более 100 народов РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».

«Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленный на фронтах специальной военной операции», – сказал он.

Глава государства считает, что «мощный всепобеждающий дух» единства народов страны передается из поколения в поколение.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Президент РФ принимает участие в мероприятиях, приуроченных к празднику. До выступления на пленарном заседании глава государства посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в «Манеже». Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

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