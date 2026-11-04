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Умер итальянский режиссер Тинто Брасс

Ему было 93 года
Максим Цуланов
Mario Cartelli / SOPA Images / Reuters
Mario Cartelli / SOPA Images / Reuters

Итальянский режиссер и сценарист Тинто Брасс умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на членов его семьи.

Постановщик скончался утром 4 ноября в Риме. Ожидается, что церемония прощания будет закрытой.

Брасс родился в Милане 26 марта 1933 г. под именем Джованни в семье известного адвоката Алессандро Брасса. Считался мастером итальянского эротического кино. Он снял более двух десятков картин, среди которых – «Калигула» (1979), ставшее классикой кино, «Миранда» (1985) и «Так поступают все» (1992). 

Его картины почти всегда становились вызовом, отчего подвергались цензуре. Сам режиссер говорил, что «проводил почти больше времени в судах, чем за камерой; 26 из 27 фильмов были подвергнуты цензуре, все, кроме «Отпуска» в 1971 г., который получил приз жюри на Лидо» (цитата по Ansa).

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