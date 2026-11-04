Умер итальянский режиссер Тинто Брасс

Его картины почти всегда становились вызовом, отчего подвергались цензуре. Сам режиссер говорил, что «проводил почти больше времени в судах, чем за камерой; 26 из 27 фильмов были подвергнуты цензуре, все, кроме «Отпуска» в 1971 г., который получил приз жюри на Лидо» (цитата по Ansa).