Песков считает важной выставку церковного искусства в «Манеже»
Выставка современного церковного искусства очень важна. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Вестями».
«Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются» – сказал он.
Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась 4 ноября в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Она приурочена к 80-летию патриарха Кирилла. Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.
Экспозицию посетил президент РФ Владимир Путин.