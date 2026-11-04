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Песков считает важной выставку церковного искусства в «Манеже»

Антон Потоков
Фонд Гуманитарных Проектов
Фонд Гуманитарных Проектов

Выставка современного церковного искусства очень важна. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Вестями».

«Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются» – сказал он.

Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась 4 ноября в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Она приурочена к 80-летию патриарха Кирилла. Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

Экспозицию посетил президент РФ Владимир Путин.

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