В Севастополе продлили школьные каникулы из-за отключения света

Учреждения допобразования в эти дни также не будут работать, в то же время детские сады продолжат работу в штатном режиме. Развожаев добавил, что в случае отключения света в детсадах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухпайков.