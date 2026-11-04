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В Севастополе продлили школьные каникулы из-за отключения света

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Школьные каникулы в Севастополе продлили до 6 ноября включительно из-за энергетических ограничений. Об этом объявил глава города Михаил Развожаев.

«Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября», – написал он в Telegram.

Учреждения допобразования в эти дни также не будут работать, в то же время детские сады продолжат работу в штатном режиме. Развожаев добавил, что в случае отключения света в детсадах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухпайков.

4 ноября Минэнерго РФ сообщило, что ночная атака ВСУ обесточила Крым и Севастополь. Власти ввели графики временного отключения света. На полуострове ограничения на подачу электричества действуют второй день подряд. 3 ноября часть полуострова, Севастополя и Херсонской области уже оставалась без света из-за аварии на энергосетях за пределами региона.

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