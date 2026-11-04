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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Ксения Наумчик
Юрий Кочетков / РИА Новости
Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Среди них были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, а также представители старообрядческих, протестантских и других религиозных общин.

На мероприятии также присутствовали подопечные фонда «Защитники Отечества», участники молодежных и волонтерских движений, представители Ассоциации ветеранов спецоперации, «Юнармии», «Движения первых», «Волонтеров Победы», «Поискового движения России» и центра «Воин». В церемонии участвовали и ученики кадетского класса ФСО России.

4 ноября в Кремле Путин также вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г.

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