Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
Среди них были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, а также представители старообрядческих, протестантских и других религиозных общин.
На мероприятии также присутствовали подопечные фонда «Защитники Отечества», участники молодежных и волонтерских движений, представители Ассоциации ветеранов спецоперации, «Юнармии», «Движения первых», «Волонтеров Победы», «Поискового движения России» и центра «Воин». В церемонии участвовали и ученики кадетского класса ФСО России.
4 ноября в Кремле Путин также вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г.