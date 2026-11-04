КНДР отказалась возобновлять переговоры с США
КНДР не намерена возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на предложение президента Дональда Трампа. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и влиятельный функционер Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, после ряда враждебных сигналов со стороны Вашингтона Пхеньян пересмотрел свое отношение к США и пришел к выводу, что диалог не приведет к улучшению отношений. В заявлении отмечается, что американская сторона продолжает конфронтационную политику и не демонстрирует уважения к суверенитету, правам и интересам КНДР.
В числе действий, которые в Пхеньяне расценили как враждебные, названы заявления США о предполагаемых кибератаках КНДР на криптовалютную биржу Binance, а также продвижение Вашингтоном совместно с Сеулом и Токио курса на денуклеаризацию Корейского полуострова. Кроме того, в обращении упоминаются совместные военные учения, санкции и публикация докладов о ситуации с правами человека в Северной Корее.
4 октября Трамп говорил, что ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Когда у человека есть 112 ядерных ракет, приятно быть с ними в хороших отношениях», – сказал он.
Как писал Bloomberg, в сентябре президент Республики Кореи Ли Чжэ Мен и Трамп договорились о сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.