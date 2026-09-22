Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

16 сентября КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи. Минобороны страны напомнило о принятом в 2022 г. законе, который предусматривает применение ядерного оружия в случае нападения на руководство КНДР и систему управления ядерными силами. Такая возможность также предусмотрена при угрозе использования против страны ядерного или другого оружия массового уничтожения.