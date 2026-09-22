Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
Ли Чжэ Мен считает, что заморозка программ может стать первым шагом к восстановлению доверия между сторонами и последующему сокращению ядерного арсенала КНДР. По его мнению, действующие санкции оказались малоэффективными. Южнокорейский президент также заявил, что Дональд Трамп является единственным лидером, способным вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров.
В июле власти Южной Кореи отказались от денуклеаризации КНДР как первоочередной цели. Сеул перешел от подхода «денуклеаризация прежде всего» к политике «мир прежде всего» и начал разрабатывать стратегию, предполагающую взаимные уступки в случае прекращения Пхеньяном наращивания ядерного арсенала. В августе Трамп заявил о положительном ответе КНДР на предложение о переговорах. Позднее американский президент поручил сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, объяснив решение «очень хорошими отношениями» с Ким Чен Ыном.
16 сентября КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи. Минобороны страны напомнило о принятом в 2022 г. законе, который предусматривает применение ядерного оружия в случае нападения на руководство КНДР и систему управления ядерными силами. Такая возможность также предусмотрена при угрозе использования против страны ядерного или другого оружия массового уничтожения.