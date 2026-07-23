Южная Корея больше не ставит в приоритет лишение КНДР ядерного оружия

Заявление Чон Дон Ëна – это признание реальности о ядерной программе КНДР как свершившемся факте, и руководство Южной Кореи, наконец-то, начинает приходить к тому, к чему уже де-факто пришли и США, и Китай, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. В нынешней международной обстановке, где, по сути, уже не осталось никаких правил, именно ядерное оружие послужило для КНДР главным фактором выживания, говорит эксперт. И раз ликвидировать ее ядерную программу уже явно не выйдет, то теперь у Сеула может появиться другая цель – ограничить ее. Например, добиться для этого обещания от Севера не производить более мощных ракет или не создавать боеголовки с разделяющимися головными частями и т. п. И хотя контроль над вооружениями – это сложный процесс, он не настолько радикален по сравнению с денуклеаризацией, на которую Пхеньян никогда не пойдет, говорит Жебин. Что же касается сохранения прежней риторики властей США и Южной Кореи о денуклеаризации КНДР, то это можно расценивать лишь как дежурную фразу, возможно, для внутренней пропаганды, заключает аналитик.