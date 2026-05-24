Почему США, Россия и другие не договорились на конференции по ядерному оружию

Почему США, Россия и другие не договорились на конференции по ядерному оружиюМероприятие завершилось без подписания итогового документа из-за конфликта США с Ираном
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 мая без принятия итогового документа завершилось главное событие пятилетки по тематике нераспространения ядерного оружия. Участники обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ОК ДНЯО, его соблюдает 191 государство) вели дискуссии с 27 апреля, но так и не смогли достичь консенсуса – даже по лишенному жестких формулировок и укороченному тексту. Председатель конференции, постпред Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, в итоге принял решение даже не выносить документ на утверждение.
Снова без итога
Подобный итог обзорной конференции фиксируется уже третий раз подряд: после 2015 г. (из-за возражений США по формулировкам о зоне, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке – при ядерном Израиле, который не входит в ДНЯО) и 2022 г. из-за несогласия России с формулировками по занятой ею Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
До Хунг Вьет не стал называть, какие именно страны могли заблокировать достижение консенсуса в 2026 г. Последний черновик резолюции содержал всего семь страниц (вместо 13 в первых проектах), и там уже было изъято много формулировок: например, исчезли сожаления из-за истечения срока действия договора СНВ-3 между США и Россией в феврале 2026 г., а также убрали мнения о проблемах по ЗАЭС и денуклеаризации Северной Кореи.
Иранские разночтения
Но иранская проблематика (а желание лишить возможности Тегеран создать ядерное оружие стало одним из официальных поводов для начала военной операции со стороны США и Израиля) стала непреодолимым препятствием. «ОК ДНЯО провалилась в третий раз подряд из-за обструкционизма США и их союзников», – отчиталось, в частности, постпредство Ирана в соцсети Х.
В последних проектах итогового документа не было упоминаний об атаках на иранские ядерные объекты со стороны США, но говорилось, что «Иран никогда не сможет стремиться к созданию, разработке или приобретению какого-либо ядерного оружия». Это не устраивало Тегеран, а Вашингтон настаивал на том, чтобы формулировка оставалась. Представители США назвали Иран «злостным нарушителем договора», обвинив его в отсутствии консенсуса.
Позиция России
В МИД России уверены, что отсутствие итогового документа не ставит под сомнение значимость ДНЯО. «Серьезнейшим препятствием для реализации стоящих перед форумом задач явилась агрессия Израиля и США в отношении Ирана, осуществленная в июне 2025 г. и феврале – марте 2026 г. под надуманным предлогом «защиты» режима нераспространения ядерного оружия. <...> Ввиду жестких установок США и их союзников документ не был представлен на утверждение», – говорится в сообщении.
В российском ведомстве также раскритиковали страны НАТО и ЕС, обвинив их в «политизации дискуссии» и попытках использовать площадку для критики России, Китая, Ирана и КНДР.
Проблема неисполнения
Представители неядерных государств указывали, что ядерные страны не торопятся исполнять свои обязательства по VI статье ДНЯО. В ней говорится, что каждый участник «обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении». Ядерные государства парировали, что этому мешает непростая международная обстановка.
Еще одной темой ОК ДНЯО был вопрос относительно nuclear sharing – размещении ядерного оружия одной страны на территории неядерных союзников, против чего выступает и КНР. Но в НАТО считают, что раз подобные договоренности были до ДНЯО, то они не нарушают его положения.
Поводы для беспокойства
Президент Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам конференции говорил, что Россия – «как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО – неукоснительно следует его букве и духу». По его мнению, сейчас «требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия, при непременном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности».
А в совместном заявлении России и Белоруссии, на территории которой с недавних пор размещено российское тактическое ядерное оружие, говорилось о том, что они «были вынуждены прибегнуть к компенсирующим мерам в военно-ядерной сфере». Причины – «экспансия НАТО к рубежам Союзного государства», развитие в НАТО средств «совместных ядерных миссий» с участием неядерных государств и опорой на ядерное оружие США.
Руководитель российской делегации, посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов тоже называл конкретные обеспокоенности: Великобритания увеличивает свои стратегические ядерные силы и вернула на свою территорию ядерное оружие США, а Франция «активно вовлекает европейские неядерные страны в схемы» (в частности, новая концепция «передового сдерживания» Парижа).
Кроме того, в ЕС обсуждается возможность формирования собственных «общеевропейских» военно-ядерных возможностей.
«Россия полностью осознает последствия ядерной войны и сохраняет убежденность в том, что она никогда не должна быть развязана», – убеждали представители Москвы. А «тяжелейшим ударом по режиму нераспространения» представители России на ОК ДНЯО называли «неспровоцированную, неоправданную и противоправную агрессию США и Израиля против Ирана»: «Особый цинизм заключается в том, что удары были нанесены под предлогом ядерного нераспространения Израилем, грубо игнорирующим договор, и США, государством – депозитарием ДНЯО».
Россия продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания. А вину за то, что с 1996 г. так и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Москва возложила на США, президент которых Дональд Трамп в 2025 г. говорил о своем желании провести их.
Позиция пострадавшей стороны
Пожалуй, больше других внимания конференции в 2026 г. уделяли в Японии – единственной стране, пережившей атомные бомбардировки США в 1945 г. Ее представители – от имени 116 государств – как раз апеллировали к ударам по Хиросиме и Нагасаки и свидетельствам хибакуся (жертв тех событий), призывая к укреплению ДНЯО. При этом есть вероятность, что правительство премьера Санаэ Такаити пересмотрит «три неядерных принципа» – не использовать, не производить и не ввозить в Японию ядерное оружие.
Дискуссии в напряженной атмосфере
Согласно выдержкам из выступлений на ОК ДНЯО, которые привел ПИР-центр, Евросоюз осуждал действия России, призывал к новому соглашению после прекращения действия СНВ-3, а также обеспокоился ростом ядерного потенциала КНР (в этом совпадая с США). Пекин же критиковал политику гегемонии и силового давления. Вашингтон призывал к укреплению режима гарантий МАГАТЭ и многостороннему диалогу по стратегической стабильности. Франция считает виновными в ухудшении стратегической обстановки Россию и КНР. Саудовская Аравия критиковала позицию ядерного Израиля, а государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ.
По отдельному треку аккредитованных НПО от России на ОК ДНЯО в 2026 г. участвовал Центр Примакова. Атмосферу конференции можно было охарактеризовать как напряженную, но при этом рабочую и содержательную, говорит исполнительный директор Центра Примакова Виктория Карслиева. По ее словам, на площадке ОК ДНЯО сохраняется возможность прямого диалога между официальными делегациями, представителями международных организаций, исследовательскими центрами и гражданским обществом разных стран. «Было заметно, что участники вовлечены в обсуждение будущего режима нераспространения и глобальной безопасности. При всех политических разногласиях сохранялось общее понимание важности самой архитектуры ДНЯО», – говорит эксперт.
Что говорят эксперты
Отсутствие итогового документа на ОК ДНЯО неожиданностью не стало, говорит ведущий специалист Центра Примакова Ксения Минеева. С ее слов, это негативный сигнал, который поступил третью конференцию подряд. «Однако говорить о «провале» или полном отсутствии результатов было бы некорректно», – уверена Минеева. Сам факт того, что страны в нынешних условиях четыре недели сохраняли переговорный настрой и пытались найти общую почву по трем столпам ДНЯО – разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии, – имеет значение.
Сейчас меняются ожидания и представления о задачах ОК ДНЯО, констатирует эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов: если раньше она рассматривалась как механизм достижения консенсуса по вопросам ядерного нераспространения, то теперь – лишь как площадка для обмена мнениями. «Это, конечно, снижение ожиданий и в каком-то смысле снижение уровня значимости этого мероприятия», – говорит Кортунов. А в условиях, когда международное сообщество не может прийти к консенсусу, сторонники распространения ядерного оружия будут пытаться обратить это в свою пользу.
Остро стоит и вопрос трактовки nuclear sharing, продолжает эксперт: в Европе, например, считают в этом контексте нарушением размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, но есть и другие пограничные случаи, например с созданием Австралией подводных лодок с ядерными двигателями. Работа механизмов контроля во многом зависит от наличия консенсуса среди постоянных членов Совбеза ООН. Как итог, главный вопрос заключается в том, с какой скоростью будет идти гонка вооружений, отмечает Кортунов. Кроме того, хаоса добавляет Трамп, который отверг российскую инициативу о сохранении потолков боезарядов по СНВ-3 после его окончания, пытается вовлечь в диалог КНР, а также объявил о создании системы ПРО «Золотой купол» с перехватчиками космического базирования, что может создать «совершенно другую стратегическую ситуацию».