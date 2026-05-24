Почему США, Россия и другие не договорились на конференции по ядерному оружию

Пожалуй, больше других внимания конференции в 2026 г. уделяли в Японии – единственной стране, пережившей атомные бомбардировки США в 1945 г. Ее представители – от имени 116 государств – как раз апеллировали к ударам по Хиросиме и Нагасаки и свидетельствам хибакуся (жертв тех событий), призывая к укреплению ДНЯО. При этом есть вероятность, что правительство премьера Санаэ Такаити пересмотрит «три неядерных принципа» – не использовать, не производить и не ввозить в Японию ядерное оружие.