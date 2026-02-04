Каким будет мир без последнего договора о контроле вооружений между РФ и США

Последний день действия Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) приходится на 4 февраля 2026 г. США так не дали России ответа на предложение ее президента Владимира Путина в сентябре 2025 г. придерживаться количественных ограничений договора на боезаряды и их носители еще один год после истечения срока. А возможности официально продлить договор еще раз, как в 2021 г., в документе не заложено. Таким образом, уже 5 февраля, если из Вашингтона не последует реакции, в историю уйдет последний двусторонний документ, регулирующий отношения США и России в сфере стратегической стабильности.