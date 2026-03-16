Что сказал Лавров о нераспространении ядерного оружия

Что сказал Лавров о нераспространении ядерного оружияСША до сих пор не дали разъяснений относительно ДНЯО
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения к участникам Московской конференции по нераспространению рассказал о текущих угрозах использования ядерного, химического и биологического оружия, а также о перспективах Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Глава МИДа начал свою речь с того, что вооруженная агрессия Израиля и США нанесла удар по авторитету ДНЯО и дипломатии как инструменту устранения противоречий, когда они начали атаковать Иран. По словам Лаврова, теперь все больше стран считают, что только ядерное оружие может стать гарантом защиты от неправомерных посягательств на их безопасность.
Задача по сохранению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) сейчас выходит на передний план, так как это элемент поддержания глобальной стратегической стабильности, заявил министр. Он напомнил, что американская сторона оставила без ответа выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным инициативу о добровольном соблюдении сторонами ограничений ДСНВ. Перспективы вступления в силу ДНЯО по-прежнему отсутствуют. Лавров заметил, что основная причина в том, что США так и не ратифицировали договор.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон так и не разъяснил указания президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, которые он дал в октябре 2025 г. Неясно, не идет ли речь о готовящемся отказе Белого дома от моратория на полномасштабные ядерные взрывы.
Глава МИДа заявил, что США и их союзники своими действиями увеличивают риски милитаризации космоса и превращения его в зону конфликта. Значительную угрозу представляет проект создания американской системы глобальной ПРО «Золотой купол», который предусматривает развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 г., сказал Лавров.
Он также упомянул риски для целостности режима нераспространения химического оружия. По его словам, вызовом стала запредельная политизация деятельности организации по запрещению такого оружия. Структура превратилась в инструмент обслуживания интересов узкой группы западных государств, заявил министр иностранных дел.
Лавров также подчеркнул, что в нескольких странах продолжаются исследования по созданию искусственных микроорганизмов с заданными особенностями. Кроме того, изучается усиление свойств существующих патогенов. Он отметил, что так повышается вероятность появления биологических поражающих агентов нового поколения, которые нельзя идентифицировать стандартными методами. Именно поэтому Россия призывает разработать юридически обязывающий протокол в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, объяснил министр.
5 февраля Bloomberg писал, что Трамп планирует принять решение по контролю ядерного оружия с Россией, но сделает это «в соответствии со своим собственным графиком». Представитель Белого дома отметил, что американский лидер неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе ядерного оружия и указывал на свое желание вовлечь Китай в переговоры по контролю над вооружениями.