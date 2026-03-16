Что сказал Лавров о нераспространении ядерного оружия

Глава МИДа начал свою речь с того, что вооруженная агрессия Израиля и США нанесла удар по авторитету ДНЯО и дипломатии как инструменту устранения противоречий, когда они начали атаковать Иран. По словам Лаврова, теперь все больше стран считают, что только ядерное оружие может стать гарантом защиты от неправомерных посягательств на их безопасность.