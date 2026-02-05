Bloomberg: Трамп примет решение по контролю над ядерным оружием с Россией
Президент США Дональд Трамп планирует принять решение по контролю ядерного оружия с Россией, он сделает это «в соответствии со своим собственным графиком». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.
«Трамп сам определит дальнейший путь в вопросе контроля над ядерным оружием и уточнит его в соответствии со своим собственным графиком», – сказал собеседник агентства.
Представитель Белого дома отметил, что Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе ядерного оружия и указывал на свое желание вовлечь Китай в переговоры по контролю над вооружениями.
5 февраля истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружения (ДСНВ, или СНВ-III). Соглашение предполагало сокращение до 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. На ядерные боезаряды действовало ограничение в не более 1550 штук.
Хотя Москва призывала продлить договор еще на год (прошлая пролонгация была на пять лет в 2021 г.), Вашингтон с принятием решения не торопился. Президент США шутил, что если договор истечет, то, «значит, истечет». Российская сторона усмотрела угрозу для мировой стабильности прекращение действия ДСНВ. США, в свою очередь, намерены заключить новый договор и включить в него Китай.