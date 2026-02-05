Bloomberg: Трамп примет решение по контролю над ядерным оружием с Россией

Хотя Москва призывала продлить договор еще на год (прошлая пролонгация была на пять лет в 2021 г.), Вашингтон с принятием решения не торопился. Президент США шутил, что если договор истечет, то, «значит, истечет». Российская сторона усмотрела угрозу для мировой стабильности прекращение действия ДСНВ. США, в свою очередь, намерены заключить новый договор и включить в него Китай.