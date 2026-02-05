Что пишут западные СМИ о конце ДСНВ между Россией и США

Что пишут западные СМИ о конце ДСНВ между Россией и СШАОтказ от договора может привести к новой гонке вооружений
5 февраля истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-III), заключенного между Россией и США в 2010 г. Соглашение предполагало сокращение до 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу договора. На ядерные боезаряды действовало ограничение в не более 1550 штук. Москва призывала Вашингтон продлить действие договора, но США не ответили на эти предложения.
«Ведомости» собрали реакцию и прогнозы СМИ на фоне прекращения действия ДСНВ – от возможности подписания нового договора до вероятности старта новой гонки вооружений.
Если срок действия истечет – значит, истечет, шутил президент США Дональд Трамп в январе, намекая при этом, что в конечном итоге может быть заключена «лучшая» сделка. Такое явное отсутствие срочности со стороны Вашингтона резко контрастирует с тревогой в Москве. Истечение срока действия договора знаменует собой конец эпохи не только договоров о контроле над вооружениями между «сверхдержавами», которые были сосредоточены исключительно на Москве и Вашингтоне, но и эпохи, в которой США были готовы принять ограничения на ядерное оружие.
Истечение срока действия ДСНВ повышает риск новой гонки вооружений, в которой Китай может сыграть ключевую роль. В прошлом году Трамп заявил, что хочет, чтобы Китай участвовал в контроле над вооружениями, и задался вопросом, зачем Соединенным Штатам и России создавать новое ядерное оружие, если у них его достаточно, чтобы «уничтожить мир много раз».
Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал США и Россию как можно скорее подписать новое соглашение о контроле над ядерным вооружением. Он считает истечение срока «серьезным моментом для международного мира и безопасности». Сейчас Россия и США контролируют более 80% мировых ядерных боеголовок. Растущая глобальная нестабильность может поставить под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 г., который будет пересмотрен в этом году.
Прекращение ДСНВ указывает на тревожную тенденцию. Уже прекратили свое действие Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу, Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Вашингтон считает, что любой будущий договор о контроле над вооружениями должен также включать Китай. Россия считает, что договор должен включать Францию и Великобританию.
Китай утроил свой ядерный арсенал за последнее десятилетие, в то время как Россия расширила свои возможности в области вооружений малой дальности, считает старший научный сотрудник Центра исследований нераспространения им. Джеймса Мартина Майлз Помпер. США, по его словам, не наращивали свой арсенал на фоне гонки вооружений, которая «идет уже некоторое время».
Прекращение действия ДСНВ происходит на фоне демонстрации Россией ракет «Орешник» и «Посейдон», а также на фоне планов США возобновить испытания ядерного оружия. Китай, прежде не участвовавший в подобных договорах, за последнее десятилетие более чем вдвое увеличил свой арсенал. Пекин, по оценкам Федерации американских ученых (FAS), располагает только 600 боеголовками (у США – 5177, у России – 5459), но ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любое ядерное соглашение с Россией должно включать Китай.