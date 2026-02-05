Что пишут западные СМИ о конце ДСНВ между Россией и США

Если срок действия истечет – значит, истечет, шутил президент США Дональд Трамп в январе, намекая при этом, что в конечном итоге может быть заключена «лучшая» сделка. Такое явное отсутствие срочности со стороны Вашингтона резко контрастирует с тревогой в Москве. Истечение срока действия договора знаменует собой конец эпохи не только договоров о контроле над вооружениями между «сверхдержавами», которые были сосредоточены исключительно на Москве и Вашингтоне, но и эпохи, в которой США были готовы принять ограничения на ядерное оружие.