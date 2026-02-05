Вэнс: США готовы работать над сокращением количества ядерного оружия в мире с РФ
США готовы сотрудничать с Россией, Китаем и другими государствами, чтобы уменьшить количество ядерного оружия в мире. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте The Megyn Kelly Show на YouTube.
«Мы будем сотрудничать с Китаем, Россией и любой другой страной, будь то дружественная нам или та, с которой мы конкурируем, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия, существующего в мире. Я думаю, это самое важное, что вы могли бы сделать для мира и стабильности», – подчеркнул он.
По словам Вэнса, американский лидер Дональд Трамп на фоне ядерной угрозы настаивает на запрете иметь ядерное оружие для Ирана. Вице-президент добавил, что Трамп будет продолжать переговоры со всеми сторонами, чтобы достичь целей дипломатическим путем.
4 февраля Москва сообщила об истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках.
5 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия документа представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности. Он напомнил, что обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности.