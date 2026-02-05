Вэнс: США готовы работать над сокращением количества ядерного оружия в мире с РФ

«Мы будем сотрудничать с Китаем, Россией и любой другой страной, будь то дружественная нам или та, с которой мы конкурируем, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия, существующего в мире. Я думаю, это самое важное, что вы могли бы сделать для мира и стабильности», – подчеркнул он.