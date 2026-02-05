Гутерриш назвал истечение срока ДСНВ серьезным моментом для мира
Истечение срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности. Обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам генсека ООН, мир «вступает на неизведанную территорию», где не останется никаких юридически обязывающих ограничений на ядерные арсеналы США и России. Речь о двух державах, на долю которых приходится подавляющее большинство мирового ядерного оружия, обратил внимание Гутерриш.
«Впервые за более чем полвека мы столкнулись с ситуацией, когда у двух стран нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы», – сказал он.
4 февраля Москва сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон так и не отреагировал на предложения российской стороны. МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках. Москва вместе с тем намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.
Договор СНВ-3 был подписан в Праге еще в 2010 г. Подписи под документом поставили тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Документ вступил в силу спустя год, а в 2021 г. был продлен на пять лет.