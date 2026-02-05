Зачем Си общался с Путиным и Трампом в день переговоров в ОАЭ и истечения ДСНВ

Зачем Си общался с Путиным и Трампом в день переговоров в ОАЭ и истечения ДСНВЭто может быть совпадением или же связано с урегулированием на Украине, считают эксперты
Председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провел поочередно два разговора: сначала 1 час 25 минут по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, а потом – по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Это случилось, как отмечал Си, не только в самом начале года по китайскому сельхозкалендарю («личунь» – начало весны), но и в историческую дату.
Трамп рассказал в соцсети Truth Social о том, что с Си они обсудили «много важных тем, включая торговлю, военные вопросы», а также конфликт между Россией и Украиной, Иран, закупку Китаем у США нефти и газа и допобъемов агропродуктов, в обратном направлении – поставки авиадвигателей. «Мои личные отношения с президентом Си являются чрезвычайно хорошими, и мы оба понимаем, насколько важно сохранить их такими», – отметил хозяин Овального кабинета.
В этот же день в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Им Си выразил поддержку, а Путин поделился с коллегой «последними оценками усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта», как отметил его помощник Юрий Ушаков. Можно предположить, что мы видели попытку согласования позиций в треугольнике США – Россия – Китай на фоне встречи в ОАЭ, говорит замдиректора ИКСА РАН Яна Лексютина.
Вопрос контроля вооружений
На 4 февраля приходился последний день последнего соглашения по контролю вооружений между Россией и США – договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III).
Как рассказал позже на брифинге Юрий Ушаков, российский президент донес до Си, что в этой сфере Москва будет далее действовать «взвешенно и ответственно». Россия остается открытой к поиску переговорных путей для обеспечения стратстабильности, сказал Путин. Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Трамп выскажется относительно истечения ДСНВ, сообщает Reuters. Он так и не дал ответ на предложение Путина от сентября 2025 г. придерживаться количественных ограничений договора на боезаряды и их носители еще один год.
Ушаков рассказал, что подходы Москвы и Пекина по отношению к Вашингтону «в принципе совпадают». В МИД Китая неоднократно призывали Россию и США, как ведущие ядерные державы, соблюдать ДСНВ и благосклонно оценивали сентябрьскую инициативу. Но Пекин не готов включаться в такие переговоры, как того хочет Трамп, из-за несопоставимости своих ядерных арсеналов с российскими и американскими. Также Си и Путин обменялись мнениями о созданном Трампом «Совете мира» по Газе, куда оба лидера получили приглашения, но пока официально не согласились войти.
Известная позиция
Лексютина подчеркивает, что китайская позиция по контролю над вооружениями давно известна и не меняется. С этими тезисами соглашается эксперт ИМЭМО РАН Александр Ермаков.
До сих пор не удавалось прослеживать ориентацию США на мнение Китая на развитие российско-американских форматов контроля за вооружениями, добавляет руководитель отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Олег Криволапов. А слова Рубио о возможном выступлении Трампа по ДСНВ могут значить, что команда президента США могла откладывать публичную реакцию на истечение СНВ-III по собственным соображениям, необязательно проблем стратстабильности, считает эксперт.
Остров преткновения
КНР акцентировала внимание на том, что в их повестке с США самое важное – это Тайвань. Его Пекин считает неотъемлемой частью Китая.
Си призвал Трампа к осторожности с продажей острову оружия. Только 18 декабря 2025 г. госдеп одобрил самую крупную единовременную сделку по вооружениям для Тайбэя на $11,1 млрд. КНР ответила масштабными учениями в конце года. Интересно, что и Трамп подтвердил, что тема стратегически важного острова была в повестке – в отличие от предыдущих контактов, когда он эксплицитно подчеркивал ее отсутствие.
Ушаков же подтвердил, что «с российской стороны была вновь высказана поддержка принципиальной линии КНР в отношении Тайваня». В целом Си заявил о готовности совместно с Трампом «вести гигантский корабль китайско-американских отношений сквозь бури и волны», обеспечивая его стабильное плавание в новом году.
Касались Путин и Си и темы их отношений с как минимум пока дружественными Ираном, Венесуэлой и Кубой. Они «высказались за то, чтобы сохранить наработанный нашими странами уровень сотрудничества с Каракасом и Гаваной». Важно, что тут не высказывается резко против Трамп. Тема кризисов вокруг Венесуэлы, Ирана и Кубы и других аспектов региональной безопасности наверняка была одной из важных в ходе двух разговоров, говорит Лексютина, но вряд ли в центре был Тайвань. Хотя КНР действительно надо было донести до Вашингтона принципиальную позицию по этому вопросу из-за недавнего оружейного пакета США для Тайваня.
Обновленный договор
Ушаков также объявил, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем от 2001 г. сейчас был автоматически продлен еще на пять лет. Такое случилось во второй раз в истории: в 2021 г. это произошло аналогично, после онлайн-переговоров в июне, но тогда состоялось ближе к годовщине заключения (16 июля). К слову, как рассказали почти одновременно в пресс-службе секретаря Совбеза Сергея Шойгу, его визит в КНР 1 февраля был связан именно с организацией грядущей видеоконференции лидеров. В прошлые разы Шойгу в Китае принимал и сам Си, а на этот раз обсуждались актуальные темы только с министром иностранных дел Ван И, который еще занимает и более важный пост главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам.
Лидеры явно довольны нынешним «беспрецедентным уровнем отношений стран», а Путин считает, что «для российско-китайских отношений любое время года – весна». Ушаков добавил, что «перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине». Хотя торговля России и Китая в 2025 г. и снизилась, но все равно выше целевой планки в $200 млрд. О происходящих массовых чистках в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые в январе дошли до самого близкого соратника Си Чжан Юся, публично ничего в этот день не говорилось.
Приглашение в гости
Си пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине 2026 г., и тот согласился.
У Трампа, к слову, такое предложение уже было и ранее – предварительно его первая поездка второго срока в КНР намечена на апрель 2026 г., и этого, как отметил президент США, он очень ждет. А позже, в ноябре, осенью, все трое могут теоретически поучаствовать в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. На декабрь же намечен саммит G20 на территории гольф-клуба Трампа в Майами.