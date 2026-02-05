Зачем Си общался с Путиным и Трампом в день переговоров в ОАЭ и истечения ДСНВ

Ушаков также объявил, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем от 2001 г. сейчас был автоматически продлен еще на пять лет. Такое случилось во второй раз в истории: в 2021 г. это произошло аналогично, после онлайн-переговоров в июне, но тогда состоялось ближе к годовщине заключения (16 июля). К слову, как рассказали почти одновременно в пресс-службе секретаря Совбеза Сергея Шойгу, его визит в КНР 1 февраля был связан именно с организацией грядущей видеоконференции лидеров. В прошлые разы Шойгу в Китае принимал и сам Си, а на этот раз обсуждались актуальные темы только с министром иностранных дел Ван И, который еще занимает и более важный пост главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам.