Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си ЦзиньпинаПрезидент России принял приглашения принять в саммите АТЭС в ноябре в Китае
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции 4 февраля обсудили переговоры в Абу-Даби, отношения с США, ситуацию в Иране и Венесуэле, а также предстоящие в 2026 г. двусторонние встречи. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, такие контакты стали уже традицией, в подобном формате они проходили в шестой раз – после нового года и до наступления нового года по китайскому календарю. Нынешний разговор продолжался в течение 1 часа 25 минут. «Лидеры в дружеском доверительном ключе подвели итоги прошедшего года и обстоятельно обсудили планы развития российско-китайских отношений на текущий год, уделили серьезное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация», – сказал Ушаков.
Лидеры России и Китая заявили о необходимости активизировать постоянно действующие механизмы двусторонних консультаций по всем линиям – Советов безопасностей, министерств иностранных дел, оборонных ведомств. По словам Ушакова, речь идет об оперативной сверке и согласовании подходов по актуальным и чувствительным темам для «своевременного реагирования на возникающие вызовы и угрозы». Он напомнил, что 1 февраля в Пекине прошли консультации секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.
Главы государств «вновь констатировали, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами находится на беспрецедентном уровне, носит равноправный и взаимовыгодный характер и не направлено против кого-либо и не подвержено каким-либо конъюнктурным изменениям», сказал Ушаков. По его словам, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы: «Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине, и могут положиться друг на друга».
Си пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года, приглашение было принято, сроки и детали поездки будут согласовываться. Также глава КНР пригласил президента России принять участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в городе Шэньчжэнь в ноябре 2025 г. «Россия поддерживает деятельность китайского председательства в АТЭС, и, конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече Шэньчжэне», – сказал Ушаков. Китай будет председательствовать в АТЭС в 2026 г. В организацию входит 21 государство, в том числе Китай, Россия, США, Австралия, Япония, Вьетнам, Мексика и др. В прошлом году саммит проходил в октябре в Южной Корее. На полях саммита проходила в том числе встреча Си с Дональдом Трампом.
В ходе разговора обсуждалась тема торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на небольшое снижение торгового оборота в 2025 г. «ввиду ряда объективных и субъективных факторов», он уже три года подряд с запасом преодолевает планку в $200 млрд. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров России, а Россия – пятое место среди торговых контрагентов Китая. По словам Ушакова, в ходе беседы была поставлена задача предпринять усилия по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики. Россия занимает первое место по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай, напомнил Ушаков. Путин поддержал китайскую инициативу создания всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Лидеры двух стран высоко оценили инициативу безвизового режима между странами – ее инициировал Китай, а Россия поддержала.
Путин и Си обсудили и внешнеполитическую проблематику. Ушаков отметил, что лидеры отметили важность российско-китайского сотрудничества на многосторонних площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, G-20 и других. Был подтвержден общий для двух стран «курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве», сказал Ушаков. Россия и Китай действуют совместно на международной арене, а позиции двух стран по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают, напомнил Ушаков.
Главы государств обменялись взглядами на отношения с США, здесь тоже подходы двух стран почти совпадают, что выражается, к примеру, в оценках инициативы Дональда Трампа «Совет мира». По словам Ушакова, Россия и Китай выступают за равноправное взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов международного права и устава ООН. Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Россия 22 сентября 2025 г. предложила США продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Но официального ответа от США так и не поступил. «Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности. Остаемся открытыми для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности», – сказал помощник президента.
Путин и Си в курсе ведущихся контактов России и Китая с администрацией США и видят в этом открывающиеся возможности, сказал Ушаков. Си поддержал ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Путин рассказал коллеге о последних усилиях по достижению мирного урегулирования украинского конфликта.
Обсуждались и другие международные проблемы. В частности, особое внимание в ходе разговора уделили ситуации вокруг Ирана. Путин рассказал Си о прошедшей 30 января в Кремле беседе с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. «Лидеры сверили подходы по обстановке вокруг Венесуэлы и Кубы, высказались за то, чтобы сохранить наработанный нашими странами уровень сотрудничества с Каракасом и Гаваной», – сказал Ушаков. Также Путин и Си обсудили и ситуацию в азиатски-тихоокеанском регионе. Председатель КНР рассказал об отношениях Пекина и Токио. Путин вновь высказал поддержку линии КНР в отношении Тайваня – «принципа одного Китая». Взаимодействие Москвы и Пекина является стабилизирующим фактором в мире и российско-китайская сцепка служит обеспечению глобальной безопасности, а также интересам мирового большинства и «самих российского и китайского народов», резюмировал Ушаков.
В 2025 г. Путин и Си дважды встречались. Лидер КНР был в России в мае с официальным визитом, он стал главным гостем на параде Победы в Москве. А Путин посещал Китай в сентябре – где принимал участие в саммите ШОС и в праздновании окончания Второй мировой войны и войны сопротивления Японии. В 2025 г. лидеры двух стран общались часто, сказал Ушаков – и контакты будут продолжены с неменьшей интенсивностью в 2026 г. В этом году 16 июля Россия и Китай отметят 25-летие российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ушаков напомнил, что этот документ был продлен на очередные пять лет.