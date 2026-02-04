Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции 4 февраля обсудили переговоры в Абу-Даби, отношения с США, ситуацию в Иране и Венесуэле, а также предстоящие в 2026 г. двусторонние встречи. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, такие контакты стали уже традицией, в подобном формате они проходили в шестой раз – после нового года и до наступления нового года по китайскому календарю. Нынешний разговор продолжался в течение 1 часа 25 минут. «Лидеры в дружеском доверительном ключе подвели итоги прошедшего года и обстоятельно обсудили планы развития российско-китайских отношений на текущий год, уделили серьезное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация», – сказал Ушаков.