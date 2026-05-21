Главное из заявлений Путина и Лукашенко по совместным ядерным учениям

Главное из заявлений Путина и Лукашенко по совместным ядерным учениямРоссия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки ядерных сил двух стран. Они обсудили сами учения, их цели, организацию и предварительные итоги. «Ведомости» собрали главные заявления лидеров.
О чем говорил Путин
Президент РФ заявил, что что нынешние мероприятия стали первой совместной тренировкой армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
По словам Путина, использование ядерного оружия остается исключительной и крайней мерой обеспечения национальной безопасности РФ и Белоруссии.
«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – подчеркнул глава страны.
По его словам, военным предстоит отработать широкий круг задач. Так, в ходе совместных учений будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений.
По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.
Также Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.
Что сообщил Лукашенко
Лукашенко, вышедший на связь из пункта управления Минобороны Белоруссии, заявил, что нынешняя тренировка стала первой совместной отработкой такого уровня с личным участием президентов. «Но по элементам, по составляющим, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально», – пояснил белорусский лидер.
Лукашенко заявил, что Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать «совместное Отечество от Бреста до Владивостока». «Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», – подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что находящиеся в Белоруссии российские генералы довольны совместной работой двух стран. Также, по его словам, Россия и Белоруссия занимаются «законным делом» и продолжат работу по защите жизни граждан.
Он также заявил, что организационная часть совместной тренировки прошла без сбоев. «Разумно, толково, организованно», – охарактеризовал Лукашенко подготовку и проведение мероприятий.
Что известно об учениях
Масштабные учения ядерных сил проходят в России с 19 по 21 мая. В них участвуют более 64 000 военнослужащих, свыше 200 ракетных комплексов, более 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок.
В ходе мероприятий отрабатывается в том числе подготовка к применению ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. О начале соответствующих учений Минобороны республики сообщило 18 мая.
21 мая Минобороны РФ сообщило о выполнении практических пусков в рамках тренировки. Так, с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, экипаж фрегата из акватории Баренцева моря выполнил пуск ракеты «Циркон» по полигону «Чижа», а атомный подводный крейсер осуществил запуск ракеты «Синева».
С полигона Капустин Яр расчет ВС Белоруссии выполнил практический пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М». К тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС и МиГ-31И, которые выполнили пуск ракетного комплекса «Кинжал».
По данным военного ведомства, все задачи тренировки ядерных сил были выполнены в полном объеме, а ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский комментировал, что география учений может говорить о задачах стратегического сдерживания, в том числе в отношении европейских стран НАТО.
21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что военные учения всегда являются сигналом для государств. «Любые учения являются частью военного строительства», – подчеркивал представитель Кремля.