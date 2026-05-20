В России начались беспрецедентные ядерные учения

В России начались беспрецедентные ядерные ученияИх цель – послать сдерживающий сигнал НАТО
Минобороны России заявило, что 19–21 мая пройдут учения ядерных сил, к которым привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. По сообщению Минобороны, целями учений являются «совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника», а также проверка подготовки войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии, и оценка их готовности к боевому применению.
Учения будут сопровождаться пусками баллистических и крылатых ракет по полигонам, в них примут участие более 64 000 военнослужащих, 7800 единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – ракетные подводные лодки стратегического назначения. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, – о начале такого учения министерство обороны этой страны объявило 18 мая.
В России и ранее проводились однодневные тренировки системы управления стратегическими ядерными силами с реальными пусками ракет, но не такого масштаба. Кроме того, в 2024 г. впервые сообщалось о проведении учений нестратегических ядерных сил.
Учения по подготовке к применению ядерных сил – это в первую очередь сигнал европейским и американским сторонникам Украины, которые значительно вовлеклись в ее поддержку, полагая, что Россия вряд ли воспользуется ядерным оружием, говорит президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.
По словам главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, география учений говорит о том, что одна из их целей – сдерживание европейских стран НАТО. Но не только европейские недружественные страны являются приоритетными целями российских ядерных сил, говорит эксперт.
Президент Франции (единственная страна ЕС с ядерным оружием) Эмманюэль Макрон 2 марта объявил о политике «продвинутого ядерного сдерживания» в Европе. А вслед за этим в Польше были запланированы франко-польские учения по применению носителей ядерного оружия – крылатых ракет для французских истребителей.
Силам ядерного сдерживания периодически надо проводить учения, кроме того, имеет смысл и комплексное мероприятие для отработки совместных действий сил и средств различной подчиненности, отмечает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Это абсолютно нормальная процедура для любой ядерной державы.
Общая обстановка и масштабы конфронтации с «коллективным Западом» заставляют демонстрировать, что «ядерный порох держат сухим» и что в случае вооруженного конфликта рассчитывать на победу в доядерной фазе не стоит, говорит Стефанович. Самым ярким эпизодом на этих учениях, поясняет эксперт, будут пуски межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Но, как полагает он, следует самым пристальным образом наблюдать за деятельностью сил Ленинградского военного округа.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 19 мая ТАСС, что Россия примет во внимание возросший ядерный потенциал НАТО, а стратегические риски «лобовой сшибки» НАТО и России возрастают и ее последствия будут катастрофическими.
Особая эскалация в сфере стратегических вооружений вряд ли возможна, но фактор ядерного оружия в международной безопасности еще более укрепится. Заметят это мероприятие и на идущей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Впрочем, занимаются этим все ядерные страны, резюмирует Стефанович.
Нынешние учения одновременно и ответ на многие недавние события, и неотъемлемый элемент подготовки вооруженных сил в текущих условиях, говорит ведущий научный сотрудник Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Обращает на себя внимание масштаб нынешних учений.
Наиболее важными внешними факторами эксперт назвал попытки со стороны Европы и Киева сорвать мирное урегулирование на украинском направлении и общее обострение политико-военной и военно-стратегической обстановки на европейском направлении, в том числе в ракетно-ядерной сфере. В качестве отдельного примера Тебин выделяет недавние корректировки французской ядерной политики и польско-французские учения. Дополнительным фактором нестабильности является и продолжающийся острый ближневосточный кризис.
Тренин подчеркнул, что такого рода учения готовятся заранее, поэтому некорректно связывать их исключительно с последними событиями, например с заявлением о готовности Франции и Польши провести совместные учения над Балтийским морем с имитацией ядерных ударов по России. «Было необходимо в целом напомнить о ядерных возможностях России и одновременно с этим провести эти учения для более высокого качества подготовки военного персонала», – объяснил Тренин.
И хотя профессионалы в сфере политики безопасности на Западе смогут понять эти особенности, этого нельзя сказать об их политическом начальстве, особенно в Европе. По словам Тренина, отказ представителей политического руководства крупных европейских стран от диалога с Москвой и их вовлеченность в антироссийскую политику минимизируют возможность преобразования даже качественного анализа ситуации в грамотные дипломатические решения. В этом контексте большего можно ожидать от американцев, допускает эксперт.
«В США более осторожно относятся к вопросам ядерной безопасности. Не в последнюю очередь потому, что в случае применения ядерного оружия в Европе американцы встанут перед выбором: жертвовать собой (чего они не хотят и не собираются делать) либо пожертвовать основной скрепой, удерживающей НАТО, – гарантией американского ядерного щита», – резюмировал Тренин.