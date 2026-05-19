Минобороны России рассказало об учениях по применению ядерных сил: главное

Минобороны России рассказало об учениях по применению ядерных сил: главноеК тренировке привлекут более 64 000 военных и свыше 7800 единиц техники
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проводятся в Вооруженных силах (ВС) России с 19 по 21 мая. К ним привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
О целях и мероприятиях в рамках учений – в материале «Ведомостей».
Учения, в частности, проводятся для совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе мероприятий сдерживания возможного противника.
Среди целей также:
проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии;
практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения при выполнении задач по предназначению;
оценка способности войск решать задачи по предназначению.
В общей сложности в учениях будут участвовать более 64 000 военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и спецтехники. В их числе – более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Восемь из них – ракетные подлодки стратегического назначения.
На учениях предусмотрены мероприятия по приведению в готовность ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам. Кроме того, планируется отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
18 мая белорусское минобороны оповестило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Ключевой особенностью была названа проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. Упоминались планы совместно с Россией отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Тренировку в оборонном ведомстве Белоруссии назвали плановым мероприятием в рамках Союзного государства.
Весной 2023 г. в Белоруссии по просьбе Минска было размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Тогда президент РФ Владимир Путин провел аналогию таких шагов с действиями США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Москва приступила к учениям по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране. В сентябре прошлого года Москва и Минск на совместных учениях «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».