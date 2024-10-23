Лукашенко: Россия не применит ядерное оружие без согласия Белоруссии

Лукашенко: Россия не применит ядерное оружие без согласия БелоруссииРечь идет о ядерных силах, находящихся на территории республики
Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без согласования с руководством республики, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу.
«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», – сказал он (цитата по «БелТА»).
При этом он допустил применение российских ядерных сил руководством Белоруссии в том случае, «если хоть один сапог переступит границу» республики. Предварительно белорусские власти, как уточнил Лукашенко, посоветовались бы по этому вопросу с Россией.
«Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», – пояснил он.
Российское тактическое ядерное оружие было размещено в Белоруссии весной 2023 г. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил в октябре, что в случае распространения боевых действий на территорию Белоруссии Минск будет вправе обратиться к РФ для использования размещенного в республике тактического ядерного оружия и Москве «будет трудно отказать».