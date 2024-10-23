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Лукашенко: Россия не применит ядерное оружие без согласия Белоруссии

Речь идет о ядерных силах, находящихся на территории республики
Ведомости

Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без согласования с руководством республики, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу.

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», – сказал он (цитата по «БелТА»).

При этом он допустил применение российских ядерных сил руководством Белоруссии в том случае, «если хоть один сапог переступит границу» республики. Предварительно белорусские власти, как уточнил Лукашенко, посоветовались бы по этому вопросу с Россией.

«Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», – пояснил он.

Российское тактическое ядерное оружие было размещено в Белоруссии весной 2023 г. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил в октябре, что в случае распространения боевых действий на территорию Белоруссии Минск будет вправе обратиться к РФ для использования размещенного в республике тактического ядерного оружия и Москве «будет трудно отказать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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