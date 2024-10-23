Лукашенко: Россия не применит ядерное оружие без согласия Белоруссии

Российское тактическое ядерное оружие было размещено в Белоруссии весной 2023 г. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.