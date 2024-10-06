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Медведев заявил о праве Минска использовать ядерное оружие при нападении Украины

Ведомости

В случае распространения боевых действий на территорию Белоруссии Минск будет вправе обратиться к РФ для использования размещенного в республике тактического ядерного оружия (ТЯО), и Москве «будет трудно отказать», заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

5 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе заявил, что Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Он выразил уверенность, что после захода в республику «относительно небольшими подразделениями» белорусская армия сложит оружие. 

Если Киев решит перенести боевые действия на белорусскую территорию, власти республики смогут обратиться к Москве, заявил Медведев, комментируя предложение Дунды.

«Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко, президент Белоруссии] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», – написал он. 

4 октября Лукашенко заявил, что республика приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Он добавил, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. 

Весной прошлого года в соседней республике было размещено российское тактическое ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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