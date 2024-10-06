Медведев заявил о праве Минска использовать ядерное оружие при нападении Украины
В случае распространения боевых действий на территорию Белоруссии Минск будет вправе обратиться к РФ для использования размещенного в республике тактического ядерного оружия (ТЯО), и Москве «будет трудно отказать», заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе заявил, что Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Он выразил уверенность, что после захода в республику «относительно небольшими подразделениями» белорусская армия сложит оружие.
Если Киев решит перенести боевые действия на белорусскую территорию, власти республики смогут обратиться к Москве, заявил Медведев, комментируя предложение Дунды.
«Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко, президент Белоруссии] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», – написал он.
4 октября Лукашенко заявил, что республика приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Он добавил, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны.
Весной прошлого года в соседней республике было размещено российское тактическое ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.