Медведев заявил о праве Минска использовать ядерное оружие при нападении Украины

5 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе заявил, что Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Он выразил уверенность, что после захода в республику «относительно небольшими подразделениями» белорусская армия сложит оружие.