Путин допустил применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии

Путин допустил применение ядерного оружия в случае агрессии против БелоруссииГлава государства поручил расширить перечень оснований для использования такого вооружения
Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.
«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание», – сказал президент.
Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа «агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию». Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».
1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также сообщил, что ядерная доктрина России сейчас уточняется.
Весной прошлого года в соседней республике было размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам.
МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением. При этом в июле 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что использование ядерного оружия возможно в случае агрессии НАТО в отношении Белоруссии или России. Он уточнил, что спецоперация не является и не будет являться поводом для применения такого вооружения.
Российский президент заявлял, что в ядерной войне «не может быть победителей», и говорил о недопустимости развязывания подобного конфликта.