Путин допустил применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии

МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением. При этом в июле 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что использование ядерного оружия возможно в случае агрессии НАТО в отношении Белоруссии или России. Он уточнил, что спецоперация не является и не будет являться поводом для применения такого вооружения.