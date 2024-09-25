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Путин допустил применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии

Глава государства поручил расширить перечень оснований для использования такого вооружения
Максим Цуланов
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание», – сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа «агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию». Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также сообщил, что ядерная доктрина России сейчас уточняется.

Весной прошлого года в соседней республике было размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. 

МИД России уточнял, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением. При этом в июле 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что использование ядерного оружия возможно в случае агрессии НАТО в отношении Белоруссии или России. Он уточнил, что спецоперация не является и не будет являться поводом для применения такого вооружения.

Российский президент заявлял, что в ядерной войне «не может быть победителей», и говорил о недопустимости развязывания подобного конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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