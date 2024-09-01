МИД: Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада

«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», – сказал он.