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МИД: Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада

Ведомости

Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте спецоперации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», – сказал он.

Сейчас идет процесс доработки соответствующего документа, добавил Рябков. Он уточнил, что о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.

Президент РФ Владимир Путин 20 июня заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства, в частности, упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности.

27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ядерная доктрина России сейчас уточняется. Тогда же Лавров напомнил слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что эскалация конфликта на Украине опасна, поскольку возможная мировая война может затронуть Европу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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