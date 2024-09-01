МИД: Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада
Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте спецоперации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», – сказал он.
Сейчас идет процесс доработки соответствующего документа, добавил Рябков. Он уточнил, что о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.
Президент РФ Владимир Путин 20 июня заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства, в частности, упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности.
27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ядерная доктрина России сейчас уточняется. Тогда же Лавров напомнил слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что эскалация конфликта на Украине опасна, поскольку возможная мировая война может затронуть Европу.