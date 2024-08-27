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Лавров: ядерная доктрина России уточняется

Ведомости

Ядерная доктрина России сейчас уточняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Трансляция шла на странице МИДа во «В контакте».

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», – отметил он.

Лавров напомнил слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что эскалация конфликта на Украине опасна, поскольку возможная мировая война может затронуть Европу. По словам министра, это свидетельствует о том, что американцы считают, что в случае масштабного конфликта пострадает «исключительно Европа». Американские же власти убеждены, что «они отсидятся», добавил Лавров.

20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, а также об идеях в экспертных кругах на Западе о допустимости применения таких средств поражения.

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что дейтвующая доктрина содержит слишком общие формулировки. По его словам, их недостаточность показал опыт спецоперации.

Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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