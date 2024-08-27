Лавров: ядерная доктрина России уточняется
Ядерная доктрина России сейчас уточняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Трансляция шла на странице МИДа во «В контакте».
«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», – отметил он.
Лавров напомнил слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что эскалация конфликта на Украине опасна, поскольку возможная мировая война может затронуть Европу. По словам министра, это свидетельствует о том, что американцы считают, что в случае масштабного конфликта пострадает «исключительно Европа». Американские же власти убеждены, что «они отсидятся», добавил Лавров.
20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, а также об идеях в экспертных кругах на Западе о допустимости применения таких средств поражения.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что дейтвующая доктрина содержит слишком общие формулировки. По его словам, их недостаточность показал опыт спецоперации.
Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».