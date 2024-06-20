Почему Путин заявил об обсуждении изменений в ядерной доктрине России

Почему Путин заявил об обсуждении изменений в ядерной доктрине РоссииРанее он и замглавы МИДа Рябков допускали изменение этого документа
Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога его применения на Западе. Об этом 20 июня заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
«Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются – и во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, – новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», – сказал Путин. В частности, он упомянул о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
«Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание», – добавил российский президент.
Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин заявил, что, согласно действующей ядерной доктрине, применение стратегического ядерного оружия «возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны». «Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости», – сказал он.
Но при этом российский президент заметил, что «эта доктрина – это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас». «Не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», – добавил тогда Путин.
Заявление российского президента совпало с подписанием президентом США Джо Байденом новых указаний по применению ядерного оружия США. В документе отмечено требование полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала. Кроме того, подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи.
11 июня допустил изменения в ядерной доктрине и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, вопрос об этом ставят тенденция к «дальнейшему осложнению» обстановки и «те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО».
Ядерная доктрина России последний раз редактировалась четыре года назад, в июне 2020 г., в рамках президентского указа «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». При этом критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утвержденной в 2010 г. военной доктриной не изменились: Москва может его применить в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
При этом в 2020 г. впервые были перечислены опасности, в отношении которых применяется ядерное сдерживание. Это наращивание противником вблизи границ России и ее союзников группировок со средствами доставки ядерного оружия; развертывание государствами, считающими Россию противником, средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотников и оружия направленной энергии (боевых лазеров).
Заявления о возможности пересмотра ядерной доктрины российским руководством и повышенный интерес к ней могут быть связаны с несколькими обстоятельствами, отмечает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В контексте украинского конфликта – это гипотетическая, но учитываемая вероятность прямого вовлечения НАТО или отдельных членов альянса в вооруженное противостояние, учитывая, что объективно совокупный экономический, демографический и военный потенциал блока превосходит российский, замечает Кортунов. «И в этой связи необходимы очень убедительные "стратегии сдерживания", что, в общем, включает и ядерный компонент», – пояснил он.
И это непосредственно то, что упомянул президент на пресс-конференции во Вьетнаме, продолжает эксперт: технологические изменения и прогресс в области сверхмалых зарядов и изменения самого характера военных конфликтов в мире.
«Как показали последние конфликты, не только на Украине, но и война в секторе Газа и другие – она иная, нежели технически, в понятиях фронта и тыла, принятии решений в предыдущем столетии. И эти изменения должны найти отражение в доктринальных документах, хотя речь об их коренном пересмотре не идет», – считает Кортунов.
По словам научного сотрудника отдела военно-экономических исследований безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, основы госполитики в области ядерного сдерживания у России в целом прописаны в соответствующей доктрине «достаточно четко». «Возможно, эти заявления призваны скорее просто поддерживать интерес к теме, ее актуальность, а если изменения в соответствующим документе произойдут, они вряд ли будут радикальны», – полагает Ермаков.