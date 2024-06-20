Почему Путин заявил об обсуждении изменений в ядерной доктрине России

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются – и во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, – новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», – сказал Путин. В частности, он упомянул о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».