Путин о новой ядерной доктрине, союзе с КНДР и поставках вооружений

«Мы знаем: на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем. С этим и связано мое заявление о том, что мы думаем о возможных изменениях в нашей стратегии», – объяснил российский лидер.