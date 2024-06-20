Путин о новой ядерной доктрине, союзе с КНДР и поставках вооружений

Путин о новой ядерной доктрине, союзе с КНДР и поставках вооруженийГлавное с пресс-конференции в Ханое
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе своего визита во Вьетнам. Пресс-конференция проходит после российско-вьетнамских переговоров и подписанного сторонами заявления «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
О договоре с КНДР
Президента спросили, при каких условиях будут задействованы части договора с КНДР о помощи в военной сфере.
Путин отметил, что поводом для оказания такой помощи станет военная агрессия – так прописано в документе. Он также уточнил, что заключенное с Северной Кореей соглашение не является новинкой. Документ был подписан в связи с тем, что прежний договор прекратил существование, и в нем ничего не изменено. Президент также отметил, что КНДР имеет подобные договоры и с другими странами.
«Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро», – добавил президент.
Что касается возможного использования добровольцев-солдат из КНДР в спецоперации на Украине, то, по словам Путина, в этом нет необходимости.
«Мы никого об этом не просим, и нам никто не предлагал», – сказал он.
О санкциях в отношении Северной Кореи
На вопрос о санкциях в отношении Северной Кореи Путин привел в пример блокадный Ленинград. Он напомнил, что родом из этого города, и рассказал, что в годы блокады умер его брат.
«А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с трудовой миграцией – это как-то странно выглядит. Это ведет к тому, чтобы семьи <...> не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?»
По словам президента, санкции, вводимые, прежде всего, по политическим соображениям, «должны соответствовать современному уровню развития человечества».
О реакции запада на его предложения по урегулированию конфликта на Украине
Путин, отвечая на вопрос о том, почему он решил озвучить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине публично, хотя в марте 2022 г. эти переговоры велись кулуарно, сказал, что тогда надежды на переговоры не оправдались. По его словам, он ожидал последовавшей реакции запада.
«Но что будет позднее, время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал президент.
Путин считает, что «такой нигилизм» в отношении предложений России не будет вечным, что-то будет меняться в том числе и в зависимости ситуации «на земле». Он заявил, что изложенные в Женеве предложения по урегулированию конфликта тоже являются ультиматумом – так Киев называл предложения самого Путина. Он вспомнил о переговорах в Стамбуле.
«Если мы тогда договорились и стоит подпись руководителя переговорной группы со стороны Украины, значит это, что достигнутые в Стамбуле договоренности в принципы были приемлемыми для украинской стороны. Что же такого произошло на земле, на поле боя, что позволяет выдвигать какие-то дополнительные, никак не связанные с нашими договоренностями в Стамбуле условия?» – отметил президент.
О возможных изменениях в ядерной доктрине
На вопрос, при каких обстоятельствах Россия готова внести изменения в ядерную доктрину, Путин ответил, что это зависит от понижения порога применения ядерного оружия на Западе. В частности, по словам президента, идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
«Мы знаем: на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем. С этим и связано мое заявление о том, что мы думаем о возможных изменениях в нашей стратегии», – объяснил российский лидер.
Президент подчеркнул, что России не нужен превентивный удар, так как на встречном ударе «противник будет гарантированно уничтожен».
Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом 20 июня по местному времени. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. Визит российского лидера формально проходит 19-20 июня, но Путин прилетел в Ханой уже после часа ночи по местному времени 20 июня.