Президенты России и Вьетнама провели переговоры в Ханое

Владимир Путин в ответ поздравил То Лама с избранием «еще раз» на должность президента. Он отметил, что в эти дни отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. «Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», – сказал президент России. Товарооборот за прошлый год между странами вырос на 8%, росту торговли способствует соглашение между ЕврАзЭС и Вьетнамом. Он подчеркнул, что Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, членом которого является Вьетнам. Президент пригласил То Лама на 80-летие Победы в Москву в 2025 г.