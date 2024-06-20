Президенты России и Вьетнама провели переговоры в Ханое

Президенты России и Вьетнама провели переговоры в ХаноеВладимир Путин совершает государственный визит в эту страну
Российско-вьетнамские переговоры прошли 20 июня в президентском дворце в Ханое. Во Вьетнам Владимир Путин прибыл с государственным визитом, который формально проходит 19-20 июня. Но президент прилетел в Ханой уже после часа ночи по местному времени 20 июня. После церемонии официальной встречи с президентом Вьетнама То Ламом и фотографирования главы государств и делегации направились на переговоры, а затем выступили с заявлением для прессы.
То Лам поприветствовал Путина и российскую делегацию и напомнил, что приглашение было от лица генсекретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Он пригласил Владимира Путина во Вьетнам в октябре 2023 г. на форуме «Один пояс – один путь» в Китае. «Вьетнам также поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов под вашим руководством за последние два десятилетия. Мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизни населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене», – заявил То Лам, поздравив Путина также с победой на мартовских президентских выборах.
Он подчеркнул, что Вьетнам помнит о «бескорыстной помощи и поддержке, которые российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость, возведения страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития, строительства нашего государства». По словам То Лама, Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама.
Кто сопровождает президента в поездке
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, губернаторы Олег Кожемяко (Приморье), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Владислав Шапша (Калужская область) и другие.
Владимир Путин в ответ поздравил То Лама с избранием «еще раз» на должность президента. Он отметил, что в эти дни отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. «Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», – сказал президент России. Товарооборот за прошлый год между странами вырос на 8%, росту торговли способствует соглашение между ЕврАзЭС и Вьетнамом. Он подчеркнул, что Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, членом которого является Вьетнам. Президент пригласил То Лама на 80-летие Победы в Москву в 2025 г.
По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Также были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между ПАО «Новатэк» и Корпорацией нефти и газа «Петровьетнам», меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между ФНС и Главным налоговым управлением Вьетнама, план по взаимодействию между ФТС и Главным Таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями в 2024-2026 гг., несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования и др. После подписания документов два президента сделали заявления для СМИ.
Владимир Путин поблагодарил президента Вьетнама за «теплый, радушный прием»: «Когда говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым, а мы это видим, встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах». Во Вьетнаме, к слову, 37 градусов. Отношения с Вьетнамом, отметил президент России, носят характер стратегического партнерства и развиваются с учетом интересов двух стран. На переговорах обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-инвестиционное взаимодействие, а также «наиболее актуальные международные и региональные вопросы».
После этого президент провел встречу с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем. Затем у него должны пройти встречи с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Чань Тхань Маном. Кроме того, по итогам поездок в КНДР и Вьетнам он должен дать пресс-конференцию.