Словакия выступила против запрета ЕС на импорт российского газа

6 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до 0%. По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении.