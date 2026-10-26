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Словакия выступила против запрета ЕС на импорт российского газа

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Словакия выступает против запрета на импорт газа из РФ и пытается оспорить это решение Еврокомиссии (ЕК). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

«Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия подала иск против решения Европейской комиссии», – подчеркнул Гашпар.

Братислава считает, что энергетическая политика ЕС должна учитывать особенности отдельных стран и не создавать чрезмерную нагрузку на их экономику, указал парламентарий. Гашпар дополнил, что стоимость и стабильность поставок газа влияют на промышленность, конкурентоспособность предприятий и расходы населения.

Переход на альтернативные источники потребует изменения маршрутов поставок, модернизации инфраструктуры и заключения новых контрактов, что может увеличить затраты. По правилам ЕС импорт российского сжиженного природного газа должен прекратиться к концу 2026 г., а трубопроводного – до 30 сентября 2027 г. Словакия и Венгрия голосовали против принятия этих мер, напомнил парламентарий.

6 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до 0%. По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении.

5 октября журнал The Economist сообщил, что европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года. Как отмечает издание, на 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.

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