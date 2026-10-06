Фон дер Ляйен: ЕС полностью откажется от импорта газа из России к концу года

По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении. Она призвала Европу не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться в том же направлении.