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Фон дер Ляйен: ЕС полностью откажется от импорта газа из России к концу года

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Импорт российского газа в страны Евросоюза (ЕС) сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до 0%. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на подготовке к пленарному заседанию Европарламента.

«Более 70% нашей электроэнергии сегодня поступает из отечественных и чистых источников», – отметила глава ЕК.

По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении. Она призвала Европу не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться в том же направлении.

5 октября журнал The Economist сообщил, что европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года. Как отмечает издание, на 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.

3 октября «Газпром» сообщил о минимальном запасе газа в единственном в Прибалтике Инчукалнском подземном хранилище. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность Инчукалнского ПХГ на 1 октября составила 49%, установив исторический минимум для этой даты.

2 октября глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что с февраля стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились.

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