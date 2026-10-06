Фон дер Ляйен: ЕС полностью откажется от импорта газа из России к концу года
Импорт российского газа в страны Евросоюза (ЕС) сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до 0%. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на подготовке к пленарному заседанию Европарламента.
«Более 70% нашей электроэнергии сегодня поступает из отечественных и чистых источников», – отметила глава ЕК.
По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении. Она призвала Европу не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться в том же направлении.
5 октября журнал The Economist сообщил, что европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года. Как отмечает издание, на 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.
2 октября глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что с февраля стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились.