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Главная / Политика /

Что в сентябре разогнало цены в Еврозоне до рекордного пика за три года

На инфляцию повлияли очень дорогое топливо и последствия аномальной жары
Илья Лакстыгал
Matteo Della Torre / NurPhoto / AFP
Matteo Della Torre / NurPhoto / AFP

Потребительская инфляция в еврозоне (21 государство Евросоюза (ЕС), использующее евро, а не национальную валюту) в сентябре 2026 г. разогналась до 3,8% г/г (+0,6% по сравнению с августом). Как следует из предварительных данных Евростата от начала октября, это рекордное значение с сентября 2023 г., когда аналогичный прирост составил 4,3%.

Годовая инфляция ускорилась сейчас в крупнейших экономиках еврозоны: в Италии – до 4,1% (по сравнению с 3,2% в августе, прирост 0,9%), во Франции – до 3,4% (с 2,6%, +0,8%), в Германии – до 3,3% (с 2,9%, +0,4%), в Испании – до 5% (с 4,6%, +0,4%). Самый высокий темп роста цен показал энергосектор (18,8% к 14,3% в августе), за которым следует сектор услуг (3,2% к 3% в августе), продукты питания, алкоголь и табак (1,4% к 1,1% в августе) и неэнергетические промтовары (1,1% к 1,2% в августе).

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