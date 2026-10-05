Что в сентябре разогнало цены в Еврозоне до рекордного пика за три года

Годовая инфляция ускорилась сейчас в крупнейших экономиках еврозоны: в Италии – до 4,1% (по сравнению с 3,2% в августе, прирост 0,9%), во Франции – до 3,4% (с 2,6%, +0,8%), в Германии – до 3,3% (с 2,9%, +0,4%), в Испании – до 5% (с 4,6%, +0,4%). Самый высокий темп роста цен показал энергосектор (18,8% к 14,3% в августе), за которым следует сектор услуг (3,2% к 3% в августе), продукты питания, алкоголь и табак (1,4% к 1,1% в августе) и неэнергетические промтовары (1,1% к 1,2% в августе).