Путин рассказал, что каждый день молится за Россию и народ
Президент России Владимир Путин каждый день молится за Россию и ее народ. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла на «Первом канале».
«То, что я знаю точно, – это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин также отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении русской нации и российской государственности. По его словам, хранить человека и его духовность – главное направление совместной с Церковью работы.
20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал интервью Кустурице для документального фильма о патриархе Кирилле. Интервью должно выйти в эфир 20 ноября. В этот день патриарх Кирилл празднует свое 80-летие. Путин наградил его государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.