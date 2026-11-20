США ввели санкции против итальянской мафии и австралийских байкеров
Соединенные Штаты ввели санкции против итальянской мафиозной группировки «Ндрангета», а также против австралийской байкерской группировки «Команчеро». Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
По данным ведомства, обе организации участвуют в международной торговле наркотиками и отмывании денег, а также оказывают логистическую и оперативную поддержку наркокартелям.
«Картели не действуют изолированно. Они полагаются на другие преступные организации, такие как "Команчеро" и "Ндрангета", чтобы перевозить наркотики, отмывать незаконные доходы и в конечном итоге отравлять американцев наркотическими веществами», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Как утверждает минфин, группировка «Команчеро», действующая в Австралии, Азии, Европе и Северной Америке, сотрудничает с мексиканскими и другими наркокартелями, включая картели «Синалоа» и CJNG. Организация, в частности, содействовала перевозке крупных партий кокаина из Южной Америки в США, Австралию и Европу. Ее участников также связывают с заказными убийствами, торговлей оружием и отмыванием денег.
«Ндрангета», возникшая в итальянской Калабрии, действует более чем в 80 странах. По приведенным американским минфином оценкам, группировка контролирует до 80% европейского рынка кокаина. Ведомство также указывает на ее сотрудничество с мексиканскими и южноамериканскими наркокартелями.
Санкции предусматривают блокировку активов подпавших под ограничения лиц и организаций на территории США, а также запрет на проведение связанных с ними операций. Под ограничения также попадают компании, которые на 50% и более принадлежат фигурантам санкционных списков. Иностранным финансовым организациям за определенные операции с ними могут грозить вторичные санкции.
В октябре The Wall Street Journal писала, что удары американских военных по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, не привели к существенному сокращению поставок кокаина на мировые рынки. Несмотря на военную кампанию США, рекордные объемы наркотика продолжают поступать в Америку, Европу и Австралию.