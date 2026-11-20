Санкции предусматривают блокировку активов подпавших под ограничения лиц и организаций на территории США, а также запрет на проведение связанных с ними операций. Под ограничения также попадают компании, которые на 50% и более принадлежат фигурантам санкционных списков. Иностранным финансовым организациям за определенные операции с ними могут грозить вторичные санкции.