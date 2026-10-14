WSJ: удары США по судам наркоторговцев не остановили поставки кокаина
Удары американских военных по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, не привели к существенному сокращению поставок кокаина на мировые рынки. Несмотря на военную кампанию США, рекордные объемы наркотика продолжают поступать в Америку, Европу и Австралию, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на правоохранительные органы и экспертов.
За 13 месяцев операции американские беспилотники и авиация уничтожили более 70 судов, в результате чего погибли почти 240 членов экипажей. По оценкам американских властей, преступные группировки лишились кокаина на сумму около $1,5 млрд. Президент США Дональд Трамп в июне заявил, что объем наркотиков, поступающих в страну морским путем, сократился на 97%.
Однако, как отмечает издание, наркоторговцы адаптировались к действиям американских военных, изменив маршруты и способы транспортировки. В частности, они стали чаще использовать грузовые контейнеры, рыболовные суда и полупогружные аппараты. Часть поставок перенаправлена через Амазонию, а также Гайану и Суринам. При этом из Колумбии, на которую приходится около 70% мирового производства кокаина, по-прежнему отправляется большое количество судов с наркотиками.
По данным исследователей ООН, производство кокаина в Колумбии достигло исторического максимума. Ежегодно подпольные лаборатории страны выпускают более 3300 т наркотика. Из-за превышения предложения над спросом цены на кокаин снижаются. Так, в Майами оптовая стоимость килограмма этим летом составляла около $16 500 против прежних $22 000–25 000. В некоторых европейских городах цена упала с $45 000 до $16 000.
Исследователь организации «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Фелипе Ботеро считает, что американская кампания направлена скорее на демонстрацию решительных действий, чем на реальное разрушение преступных сетей. По его словам, в результате ударов система наркотрафика стала более разветвленной. При этом американские чиновники признают, что, хотя авиаудары наносят финансовый ущерб наркоторговцам и препятствуют доставке отдельных партий наркотиков, огромные объемы кокаина продолжают поступать на мировые рынки.
6 сентября военные США затопили в восточной части Тихого океана суда эквадорского наркокартеля. Разведданные подтвердили, что суда действовали в интересах наркотеррористической организации «Лос Чонерос». Лиц, снятых с основного судна, передали властям Эквадора. После того как основное судно было очищено, а экипаж покинул борт, силы США затопили его, а также прикрепленные к нему вспомогательные плавсредства.