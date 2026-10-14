WSJ: удары США по судам наркоторговцев не остановили поставки кокаина

Однако, как отмечает издание, наркоторговцы адаптировались к действиям американских военных, изменив маршруты и способы транспортировки. В частности, они стали чаще использовать грузовые контейнеры, рыболовные суда и полупогружные аппараты. Часть поставок перенаправлена через Амазонию, а также Гайану и Суринам. При этом из Колумбии, на которую приходится около 70% мирового производства кокаина, по-прежнему отправляется большое количество судов с наркотиками.