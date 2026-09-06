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Американские военные потопили суда наркоторговцев в Тихом океане

Ася Султанова

Военные США затопили в восточной части Тихого океана суда эквадорского наркокартеля. Об этом в соцсети X сообщило Южное командование ВС США (Southcom).

«Силы объединенной оперативной группы «Западное полушарие» успешно перехватили многокорпусную плавучую заправочную станцию, использовавшуюся для поддержки незаконных операций по транспортировке наркотиков в Восточной части Тихого океана», – говорится в сообщении.

Разведданные подтвердили, что суда действовали в интересах наркотеррористической организации «Лос Чонерос». Лиц, снятых с основного судна, передали властям Эквадора. После того как основное судно было очищено, а экипаж покинул борт, силы США затопили его, а также прикрепленные к нему вспомогательные плавсредства.

8 мая американские военные нанесли удар по судну, следовавшему по традиционным маршрутам наркотрафика в Тихом океане. Погибли два человека. 25 апреля под ракетный удар ВС США попало маломерное судно в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. В Пентагоне сообщили, что лодка была причастна к перевозке наркотиков.

В ноябре 2025 г. Вашингтон анонсировал запуск широкомасштабной операции «Южное копье» в Западном полушарии. Как сообщалось тогда, ее главная цель – борьба с наркокартелями и ужесточение контроля над каналами поставки наркотиков на территорию США.

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