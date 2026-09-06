Американские военные потопили суда наркоторговцев в Тихом океане

Разведданные подтвердили, что суда действовали в интересах наркотеррористической организации «Лос Чонерос». Лиц, снятых с основного судна, передали властям Эквадора. После того как основное судно было очищено, а экипаж покинул борт, силы США затопили его, а также прикрепленные к нему вспомогательные плавсредства.