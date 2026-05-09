MGNT2 512+0,42%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Два человека погибли при ударе США по судну наркотеррористов в Тихом океане

Южное командование dооруженных сил США (Southcom) объявило о проведении силовой операции в восточной части Тихого океана, в результате которой погибли два человека. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Как утверждается в официальном заявлении, удар наносился по судну, принадлежащему террористической организации.

По данным Пентагона, 8 мая по указанию генерала Фрэнсиса Л. Донована группа «Южное копье» (Joint Task Force Southern Spear) нанесла «летальный кинетический удар» по судну, следовавшему по традиционным маршрутам наркотрафика.

В американском командовании утверждают, что разведка подтвердила причастность судна к незаконным операциям с наркотиками. Жертвами атаки стали двое мужчин, которых в США классифицировали как «наркотеррористов». Еще один член экипажа, находившийся на борту, выжил.

После боестолкновения американские военные уведомили береговую охрану США для активации системы поиска и спасения (SAR) для оставшегося в живых.

В ноябре 2025 г. Вашингтон анонсировал запуск широкомасштабной операции «Южное копье» в Западном полушарии. Как сообщалось тогда, ее главная цель – борьба с наркокартелями и ужесточение контроля над каналами поставки наркотиков на территорию США.

Как писала The Guardian, с сентября 2025 г. в результате ударов по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана погибли уже не менее 178 человек. При этом Пентагон не предоставил убедительных доказательств того, что все атакованные лодки действительно были связаны с наркотрафиком.

