Два человека погибли при ударе США по судну наркотеррористов в Тихом океане
Южное командование dооруженных сил США (Southcom) объявило о проведении силовой операции в восточной части Тихого океана, в результате которой погибли два человека. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Как утверждается в официальном заявлении, удар наносился по судну, принадлежащему террористической организации.
По данным Пентагона, 8 мая по указанию генерала Фрэнсиса Л. Донована группа «Южное копье» (Joint Task Force Southern Spear) нанесла «летальный кинетический удар» по судну, следовавшему по традиционным маршрутам наркотрафика.
В американском командовании утверждают, что разведка подтвердила причастность судна к незаконным операциям с наркотиками. Жертвами атаки стали двое мужчин, которых в США классифицировали как «наркотеррористов». Еще один член экипажа, находившийся на борту, выжил.
После боестолкновения американские военные уведомили береговую охрану США для активации системы поиска и спасения (SAR) для оставшегося в живых.
В ноябре 2025 г. Вашингтон анонсировал запуск широкомасштабной операции «Южное копье» в Западном полушарии. Как сообщалось тогда, ее главная цель – борьба с наркокартелями и ужесточение контроля над каналами поставки наркотиков на территорию США.
Как писала The Guardian, с сентября 2025 г. в результате ударов по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана погибли уже не менее 178 человек. При этом Пентагон не предоставил убедительных доказательств того, что все атакованные лодки действительно были связаны с наркотрафиком.