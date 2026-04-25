Два человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

Ведомости

Военные США нанесли ракетный удар по маломерному судну в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США (SouthCom) в соцсети X. В Пентагоне утверждают, что лодка была причастна к перевозке наркотиков.

Американские военные также опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент уничтожения небольшого судна взрывом.

«В результате были убиты двое мужчин-наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», – говорится в сообщении.

Как пишет The Guardian, с сентября 2025 г. в результате ударов по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана погибли уже не менее 178 человек. При этом Пентагон не предоставил убедительных доказательств того, что все атакованные лодки действительно были связаны с наркотрафиком.

Правозащитники и юристы указывают на то, что военные США действуют в нарушение как национального, так и международного права. Семьи двух граждан Тринидада, погибших в результате одного из ударов, уже подали иск против американского правительства. В ООН происходящее назвали вопиющим нарушением прав человека.

Администрация США настаивает на законности своих действий. В Вашингтоне заявляют, что страна находится в состоянии войны с наркокартелями, и поэтому удары соответствуют законам войны. Президент США Дональд Трамп назвал военную кампанию необходимой для предотвращения смертей от передозировок наркотиками в США, охарактеризовав ее как «акт доброты».

Правозащитные группы пообещали продолжать оспаривать законность смертоносных атак всеми доступными способами, сообщает издание.

В ноябре 2025 г. в США анонсировали старт широкомасштабной операции «Южное копье» в Западном полушарии. Заявленная цель – борьба с наркокартелями и ужесточение контроля над потоками наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты.

