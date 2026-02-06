США сообщили об атаке на судно наркоторговцев в Тихом океане
США ударили по судну в восточной части Тихого океана, который якобы принадлежит наркоторговцам. Об этом пишет CNN со ссылкой на Южное командование ВС США.
Согласно сообщению, 5 февраля объединенная оперативная группа «Южное копье» ударила по судну, «принадлежащему террористическим организациям, включенным в санкционный список». В ходе атаки были убиты два человека.
24 января военные США ударили по лодке, предположительно перевозившей наркотики, в восточной части Тихого океана. Погибли два человека, один выжил. По данным американских военных, лодка эксплуатировалась террористической организацией.
Операция «Южное копье», по заявлению администрации президента США Дональда Трампа, направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков. В результате ударов погибли по меньшей мере 119 человек.