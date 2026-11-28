Глава Binance заявил, что биржа пока не планирует возвращаться в Россию
Криптобиржа Binance пока не планирует возвращения в Россию, сообщил гендиректор Binance Ричард Тенг на конференции Blockchain Week в Бангкоке.
«Мы обязаны соблюдать все международные требования и меры, включая санкционные ограничения, и относимся к этому серьезно. На данный момент у нас нет намерения возвращаться на российский рынок», – сказал он (цитата по РБК).
Тенг уточнил при этом, что криптобиржа держит ситуацию «под контролем и постоянно пересматривает ее».
Binance объявила об уходе из России в сентябре 2023 г. В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Там уточнили, что Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в РФ.
С сентября 2026 г. в России начал действовать закон «О цифровой валюте и цифровых правах», устанавливающий правила работы криптовалютного рынка. Документ определяет требования к цифровым депозитариям, криптообменникам и операторам информационных систем.